– Игорь, с победой! Какие эмоции после победы над одним из лидеров КХЛ?

– Настроение отличное, эмоции положительные. Главное, что мы взяли два очка. Они были очень нужны нам после обидного поражения от «Слована». Теперь работаем дальше – едем в Ярославль.

– Тип игры «Северстали» против «Локомотива» будет отличаться от сегодняшней?

– Это нам тренеры подскажут, как построить игру, чтобы принести команде победу. Будем стараться выполнить их установки.

– Матч против ЦСКА получился ярким, скоростным и богатым на силовые приемы. Вам прилетало не раз, но силовой от Александра Романова особенно запомнился…

– Ну, могу сказать, что я его тоже запомнил! Романова.

– Отомстите?

– Я не собираюсь намеренно грубить или бегать за ним по всей площадке – это мне несвойственно, не мой стиль. Но если когда-нибудь попадется подходящий момент, я его отработаю как надо.

– Вы лично не знакомы? Наверняка играли в МХЛ?

– Может, по молодежке и встречались, но, чтобы лично знакомиться – я такого не помню.

– На ваше физическое состояние это как-то повлияло?

– Нет, все нормально. Это же мужская игра.

– Начался сезон, и он наглядно показывает, что у кого и где не доработано и над чем стоит потрудиться еще. Чего не хватает «Северстали» на данном отрезке чемпионата, чтобы постоянно показывать хорошую игру и побеждать?

– А вот как раз стабильности нам пока и не хватает. Можем одолеть ЦСКА, но проигрываем «Словану» – эти скачки не есть хорошо. Мы должны в каждой игре показывать качественный хоккей и добиваться победы. А для этого нужно еще, конечно, реализовывать моменты. Например, в Братиславе мы должны были побеждать, имели столько голевых моментов, но не довели их до нужного нам результата. Будем исправляться!