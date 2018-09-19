Одержав непростую победу над «Витязем» (2:4), динамовцы после матча еще раз помянули своего массажиста Николая Шапошникова.

Николай Шапошников разбился на машине, возвращаясь домой с базы в Новогорске после того, как команда ночью вернулась из Братиславы с выездных матчей.

В понедельник динамовцы в полном составе были на похоронах своего товарища. А во вторник матч с «Витязем» начался с минуты молчания…

- Посвящаем сегодняшнюю победу Николаю Валерьевичу Шапошникову, - сказал главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев уже после матча. - Команда билась за него. А по игре буду краток. Ребята старались, выполняли мою установку. Ошибок сегодня меньше совершали. Потому и победили. Готовимся дальше. Впереди очень серьезные соперники. Будем улучшать игру от матча к матчу.

- В этой встречевы развели по разным тройкам Шипачева и Кагарлицкого. Эти перестановки оправдали ваши ожидания?

- Мы так и планировали. Будем и дальше работать, что-то менять. Звено Закриссона сегодня неплохо смотрелось… Но я не хотел бы после этой победы никого выделять. На льду была команда. Все работали на совесть. Спасибо ребятам за это.

- Бойд опять не попал в состав. Продолжаете его воспитывать?

- Дастин – иностранец. Легионеры должны приносить команде больше пользы.

- Тогда может лучше вообще освободить дефицитную позицию. И пригласить на место Бойда другого зарубежного игрока?

- Будем думать.

- Почему Меньшиков после первого периода перестал на лед выходить?

- Решили перейти на три пары. Слишком много было удалений. И с той, и с другой стороны.

- Как себя чувствует Сидляров после задней подсечки?

- Доктора мне еще не доложили о его состоянии. Ему сзади по ноге сильно попало.

Со слов о Шапошникове начал свою речь в раздевалке и один из лидеров бело-голубых Даниил Тарасов.

- Нам эта победа тяжело досталась, - сказал форвард. – У нас сейчас непростое время. Все это понимают. А тут еще горе случилось. Очень тяжелый момент для всей команды. Мы сегодня играли за Николая Валерьевича. Поэтому очень эмоциональный матч получился.

- Главный козырь «Динамо» - игра в большинстве?

- Мы много двигались, хорошо держали шайбу. Поэтому большинство часто получали. Наигрываем разные комбинации на розыгрыш лишнего. Сегодня все хорошо получилось.

- Ну еще бы – три шайбы за две минуты во втором периоде!

- Правильная установка в первом перерыве была. И все ребята ее выполнили. Все работали на команду. Поэтому соперник фолил, а мы забивали.

- Не сложно было играть без Вадима Шипачева, которого убрали от вас в другое звено?

- Тут больших проблем нет. У нас хорошая команда. Надо в любом звене свою работу хорошо делать.