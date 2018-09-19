Хроника пикирующего бомбардировщика. «Трактор» уступил дома «Автомобилисту» (1:4). Обыграл «Магнитку» (6:5), но там с вратарем Василием Кошечкиным случилась какая-то аномалия. И победа с пятью пропущенными шайбами радовать не должна. Кошмар в Хельсинки – 0:8 от «Йокерита». И вот – 1:6 от «Спартака» в Москве.

Перед сезоном главный тренер Герман Титов объявлял о том, что будет ставить команде советский атакующий хоккей. Но для этого нужно, чтобы в обороне был порядок. А у вас Никита Никитин хватает «5+20» за подсечку, и в этом большинстве «Спартак» забивает два раза. И у всех защитников в чемпионате – отрицательная полезность.

Год назад Анвар Гатиятулин тоже барахтался на старте, пока не понял, что нужно затянуть гайки в защите. В итоге получился рывок – и бронзовые медали. Но менеджмент «Трактора» не удержал сильного тренера, который ушел в штаб СКА. Переговоры с ним провели плохо, контракт вовремя не предложили. Важных игроков упустили.

Голкипер Павел Францоуз теперь в системе «Колорадо», а в воротах у «Трактора» - пожар. Второй защитник-бомбардир Иван Вишневский – в «Автомобилисте». В атаке Линус Виделль забивает за рижское «Динамо», Алексей Кручинин оказался в СКА…

А кто их заменил? Вот поставили Титова с новым вектором развития. Но игроки жалуются, что их загрузили, нет свежести, что тренер – физрук. Не очень хорошая обстановка в коллективе, да?

В матче с «Йокеритом» челябинцы бросили играть при 0:3. Теперь после двух периодов уступали 8-28 по броскам «Спартаку». Бессилие. Безволие.

Что делать? По методу «Сибири» - увольнять тренера. Поставьте Петериса Скудру, чтобы он устроил террор в раздевалке. Вдруг поможет? Но надо смотреть глубже, как и в случае с «Сибирью» - как работает менеджмент? И куда он ведет команду?

P.S. Игроки «Трактора», умоляю – не ставьте лайки под этим текстом в соцсетях! А то козлами отпущения наделают вас. Ну и держитесь. Всего вам доброго, хорошего настроения.