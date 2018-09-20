В КХЛ, что ни день, то огненные матчи! На этот раз полыхнуло в Парке Легенд, где «Спартак» принимал «Трактор». Перед этой встречей красно-белые провели мощный трансфер – перевезли из Челябинска в Москву сексапильную телеведущую Соню Гудим. Ранее девушка работала в «Тракторе», но уральский клуб с ней контракт не продлил, а вот «Спартак» тут же сориентировался и увел красотку у челябинцев из под носа. Теперь с ней делают селфи болельщики красно-белых.

Вчера у Гудим была премьера в Москве. И, конечно, приурочили ее к матчу с «Трактором». Погудели на всю страну. По крайней мере на Урале точно аукнулось.

Челябинцы ведь в понедельник уже рухнули на колени в Хельсинки – 0:8. А теперь еще добавили своим фанатом скорби, самоуничтожившись в матче со «Спартаком» - 1:6.

14 пропущенных шайб за два матча! Похоже, что уральские игроки попросту сливают тренера, и дни Германа Титова в клубе сочтены. О ситуации в «Тракторе» читайте в авторской колонке Павла Лысенкова.

Тем временем «Автомобилист» одержал уже восьмую победу на старте чемпионата, разгромив 5:1 ХК Сочи и упрочил свое лидерство в КХЛ. Браво, Андрей Мартемьянов! Вот вам отставка точно не грозит. Только не забывайте, что по пятам за «Авто» следует лидер Запада «Йокерит», который в упорной битве взял верх над «Магниткой».

Ну а мы поаплодируем лидеру ЦСКА Кириллу Капризову, который блеснул мастерством в далеком Шанхае и поднял посещаемость матчей «Куньлуня» почти до трех тысяч!

В битве с китайской командой Кирилл разобрался в чужой зоне сразу с тремя соперниками. Отдал шайбу Михаилу Григоренко тут же получил ее назад и открыл счет в матче, которую армейцы завершили в итоге «сухой» победой 3:0.

Да, такие самородки в Китае подрастут нескоро… А вот в России они появляются постоянно! Самый свежий пример – новый голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский, который не только по 39 сэйвов за матч делает, но и очков набирает больше многих форвардов. Скоро забивать начнет!

О голкипере-суперемене, который достался казанскому клубу почти бесплатно, читайте в материале на нашем сайте.

Ну а за океаном – свои проблемы. Там генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи вдруг окрысился на форварда Вадима Шипачева, с которым расторг контракт еще год назад, совершенно беспочвенно обвинив россиянина в нерадивости.

Жесткую отповедь зарапортовавшемуся американскому функционеру дал наш обозреватель Дмитрий Пономаренко.

Может, Макфи так злобствует, потому что другой известный форвард Илья Ковальчук вернулся в НХЛ и набирает очки не в «Вегасе», а в «Лос-Анджелесе»?

Ну а пока НХЛ только готовится к сезону, мы приглашаем всех любителей хоккея в «Мегаспорт», где сегодня вечером в культовой битве сойдутся московское «Динамо» и СКА.

О всех подробностях этого противостояния читайте в наших будущих материалах на сайте «Советского спорта»!