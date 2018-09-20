Перед матчем обозреватель «Советского спорта» задал несколько злободневных вопросов гендиректору «Динамо» Валерию Шанцеву.

- Насколько велик кредит у тренерского штаба Владимира Воробьева?

- Я никогда не был сторонником спонтанных решений в хоккейном хозяйстве, - ответил Шанцев. – Пока настроение у игроков такое – «Мы с тренером! Мы победим! Мы докажем!». И вот это, наверное, самое главное сейчас. Если начинать сверху кованным сапогом в команду влезать, можно напортить. Поэтому если и будем принимать решение о переменах, то все вместе. Если оно, конечно, потребуется. Мы – одна динамовская семья.

- А игроки сейчас поддерживают Воробьева?

- Именно так. Я вижу, что глаза у них горят, все стараются. Вы посмотрите, сколько индивидуальной игры. У «Динамо» никогда такого не было! Каждый старается вырвать победу сам. И когда я с игроками разговариваю, они глаз не прячут, не трусят. Говорят, что не все пока получается. Поэтому давайте за них болеть. Они должны наши ожидания оправдать.

- Можно считать, что состав «Динамо» уже полностью укомплектован?

- У нас на начало сезона было шесть с половиной пятерок и четыре вратаря. Мы считаем, что укомплектованы неплохо. Но если усиление потребуется – будем решать вопрос по ходу чемпионата.

- Дастин Бойд перестал появляться в составе. Уже и болельщики на форумах высказываются за то, чтобы убрать его из команды.

- Тренерский штаб принял решение выставить Бойда на драфт отказов. В ближайшие дни это сделаем. Потому что сколько раз уже с ним разговаривали. После прошлого сезона понизили контракт. Он заявил, что будет играть, будет стараться. Но прошло несколько матчей нового чемпионата. И мы видим, что игры нет!

- Значит, будете расставаться с форвардом?

- Если с драфта его никто не заберет, будем решать вопрос с его агентом. Продолжать мучиться или… Может, он какую-то новую струю для себя откроет.