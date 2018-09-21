Вы ведь знаете Дмитрия Брекоткина? Это смешной мужичок из творческого коллектива «Уральские пельмени» (Екатеринбург), а раньше он играл в команде КВН с таким же названием. Может, он с виду не спортивный. Но вообще в школьные годы перепробовал ориентирование, лыжи, плавание, бадминтон. В пятом классе попал в секцию самбо, где закрепился и получил звание кандидата в мастера спорта. А теперь Брекоткин болеет за хоккей.

Я и встретил его в Сочи на Кубке мира среди молодежных клубных команд. Вечером у «Уральских пельменей» был назначен концерт. Но прямо из аэропорта Брекоткин рванул на арену «Шайба», чтобы посмотреть, как в матче за третье место австрийский «Ред Булл» рубится с канадской «Оттавой».

«ХОККЕЙ В Е-БУРГЕ ЛЮБЯТ»

– Так получилось. Предложили поехать на хоккей – я даже не думал, – признался Брекоткин. – Игра на первом месте, концерт – на втором. Да я успею, не волнуйтесь. Хотя матч до буллитов уже затянулся. Австрияки – молодцы. У них тренер – кто? Кайзер? Канадцы же не из самых главных лиг. Видел я канадцев посильнее!

– У вас там в Екатеринбурге рухнула вышка.

– Да, взорвали недостроенную телебашню, будут на этом месте строить хоккейную арену.

– А вот в Санкт-Петербурге решили воздвигнуть самый большой ледовый дворец в мире – на 22 тысячи зрителей.

– Будет еще и хоккейная «Зенит-Арена»? Ждем – не дождемся! Но я вам скажу, что хоккей в Екатеринбурге любят. По крайней мере, я знаю человек сто, которые его любят и ждут.

У меня дома есть полная форма – хоккейный свитер с эмблемой «Автомобилиста», кепка, даже рюкзак в форме талисмана Лосяши. Так что я подкован. Так что и у нас можно арену на 20 тысяч человек строить.

– Будет хотя бы на две трети заполняться?

– Что за пессимизм? Будет аншлаг, 100 процентов. А если разрешат продавать пиво, то вообще гарантия. Но пиво у нас запрещено, как и в Москве. И я не понимаю, почему. Мне кажется, это совершенно глупая инициатива. Я был в Америке, был в Канаде. Везде разрешено. Нигде нет никаких пьяных драк.



Фото: ХК «Автомобилист»

«50 ПЕРУАНЦЕВ В ПОДЪЕЗДЕ»

– «Автомобилист» здорово усилился, купил сильных легионеров. Теперь весь сезон будете рвать всех на Востоке?

– Это же такая история… Но я надеюсь, что игра пойдет. Мне кажется, «Автомобилист» рвал, рвет и рвать будет! Мне всегда так казалось. Да, где-то как-то не получалось в плей-офф. Но я думаю, на этот раз мы пройдем первый круг. И второй пройдем. Зацепимся в финале конференции… Верю, что у наших хоккеистов будет короче отпуск, чем в прошлом году.

– Анатолий Голышев – красавец?

– Абсолютно! Мы с ним одно время даже жили в одном доме. Недалеко от дворца спорта. Я его частенько видел. Знаю, что собака у Толи съела его паспорт. И он улететь с командой не мог.

– Правда, что «Уральские пельмени» предсказали еще три года назад, что на чемпионате мира Россия будет играть с Хорватией, а Сергей Игнашевич забьет автогол?

– Да, так и было в нашей сценке. Но это случайность. Хотя, наверное… Кто-то сверху нашептал нам эту фамилию? Игнашевич, – шепчет Брекоткин и смотрит в потолок. – Какие-то там силы.

– Матчи чемпионата мира были в Екатеринбурге.

– А я не ходил. Меня футбол вообще не интересует. Хоккей – быстрый, динамичный, эмоциональный. Футбол – наверное, хорош в исполнении мега-профессионалов. Но в остальном – мне не нравится.

Тем более в июне у меня в подъезде жили 50 перуанцев. Я все думал: как они тут оказались? Главное, ходят в своих пончо. А они зарезервировали квартиры на букинге, заселились и ходили толпой.



Фото: ХК «Автомобилист»

«АВТОМОБИЛИСТ» – ЧЕМПИОН»

– Правда, что «Пельмени» дружат с Дацюком? Пытались сделать с ним номер?

– Пашу тяжело вытащить на сцену. А еще он не только скромный, но и обладает удивительным чувством юмора. Был риск, что он нас перешутит.

А если серьезно, мы редко видимся. И Дацюку просто некогда. Он приезжает в Екатеринбург не так часто. Но если у него появится время, чтобы быть подольше в городе – почему нет? Обязательно. Но он реально очень скромный. Есть богиня Скромности в мифологии? Я даже не знаю, с кем его сравнить.

– Что за новости взрываются о вашей творческой группе? У вас там конфликт? Раскол?

– Я вам так скажу – хоккей гораздо интереснее и понятнее! За нас не надо волноваться. Мы в порядке, даем концерты. А если что случится, в хоккее-то у нас будущее есть! Толя Голышев и Паша Дацюк замолвят словечко. В десятое звено «Автомобилиста» мы попадем! Потому что одиннадцатого нет…

– «Автомобилист» – чемпион?

– С этого вообще надо было начинать!