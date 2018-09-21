На матче со СКА, поражение в котором со счетом 0:4 отправило динамовцев на последнее место в Западной конференции, Владимиру Воробьеву прилично досталось от фанатов.

Сперва в ход пошли уже привычные призывы «Воробьев, уходи!». Затем с трибун полетели вниз клубные шарфы. А после четвертого гола в ворота бело-голубых вся фанатская трибуна демонстративно повернулась ко льду спиной.

На послематчевой конференции вопросы главному тренеру «Динамо» тоже были не из разряда самых приятных…

– Первый период мы проиграли полностью, – сразу признал Владимир Воробьев. – Ситуация такая же, как с ЦСКА. Три шайбы у армейцев отыграть очень трудно. Нельзя им такую фору давать. Предупреждали, что многое будет решаться в неравных составах. Но не все получилось. После перерыва ребята перестроились. Во втором и третьем периоде у нас были неплохие моменты. Но матч мы отдали еще в самом его начале.

– Сегодня болельщики не ограничились призывами в ваш адрес. Они еще и демонстративно выбрасывали с трибуны клубные шарфы. Как вы к этому относитесь?

– Я был сконцентрирован на игре.

– «Динамо» опустилось на последнее место в Западной конференции. Вы видите какой-то прогресс в игре команды или все совсем плохо?

– Турнирное положение плохое. Ситуация, конечно, очень неприятная. И для нас, и для болельщиков, и для руководства клуба. Но время есть, будем работать. Надо вставать с колен и идти вперед.

– Бойд уже на драфте отказов. Закриссона тоже не видно. Что происходит с вашими легионерами?

– Мы ждем от иностранцев большего. Того же Индрашиса взяли, чтобы он голы забивал. Закриссона – тоже самое. К защитникам-легионерам у нас вопросов меньше. А от нападающих хотелось бы, конечно, более высокой результативности.

– Как собираетесь исправлять ситуацию?

– Только через работу. А какой еще путь может быть?! Опустить руки и все? Тренироваться надо больше, тогда и удача придет. Мозер сегодня личным примером показал, как нужно шайбы на себя ловить, когда лег под бросок Херсли. Добиться чего-то в хоккее можно только через самоотдачу, труд и правильную игру.

P.S. В субботу бело-голубые примут в Москве одноклубников из Минска, которые обыграли в четверг «Северсталь» 4:1 и обошли команду Владимира Воробьева в турнирной таблице.