БАРАБАНОВ: ШЕСТЕРА – КРАСАВА, ВЫРУЧИЛ НАС

В матче против «Динамо» Александр Барабанов оказался самым активным игроком СКА, набрав 2 (1+1) очка.

– В матче с «Динамо» нам удалось забить быстрые голы, но во втором периоде мы немного расслабились. И динамовцы нас в зоне валтузили. Там уж нас Шестера (голкипер Игорь Шестеркин – Прим. ред.) подтащил. Красава, выручил! Если бы не он, не знаю, чем все закончилось, – комментирует ход матча Барабанов. – Не скажу, что «Динамо» плохо сыграло в обороне. Это мы в атаке здорово действовали. Что касается моей шайбы, там партнеры все для меня сделали. Оставалось только в пустые ворота попасть.

– Зато в другом эпизоде вы все сделали для Виктора Тихонова, который забросил очень важную шайбу в меньшинстве.

– Там динамовцы как-то странно сыграли. Я думал, что они активно на меня пойдут. И вдруг мне дали свободное пространство в чужой зоне. Получилось развернуться, а тут еще и Витя подоспел – хорошо открылся. Вот и забил гол.

– Успели пообщаться со своим бывшим партнером по команде Вадимом Шипачевым?

– Только парой слов перекинулся на разминке.

– Как вам его игра со стороны?

– Все также здорово Вадим играет. Как обычно хорошо держит шайбу и классные передачи отдает.

– Была установка тренера – сыграть против него персонально?

– Конечно. Старались действовать пожестче.

ТИХОНОВ: ЗНАЛИ, КАК ВАДИМ ОПАСЕН

Виктор Тихонов забросил неожиданную шайбу в меньшинстве, которая, пожалуй, и предопределила исход этого матча.

– Мы начали матч очень уверенно, сразу задали хороший темп, а вот после третьей шайбы инициативу отдали, – рассуждает Тихонов – Старт в этом матче получился лучший в сезоне. Надо всегда начинать также настырно.

– У вашего звена сегодня была задача нейтрализовать ударную тройку «Динамо». Удалось?

– Старались действовать на самых высоких скоростях и переводить шайбу в чужую зону – чтоб у «Динамо» защитники устали.

– А конкретно Шипачева прессовали?

– Ну все же знают, что Вадим очень опасный игрок. Он любого их нас может обыграть и красивый пас отдать. Поэтому старались Шипачева закрывать, мешали ему играть. Но он все равно сумел обострить игру в нескольких моментах. Мастер.

– Судя по двум последним уверенным победам СКА уже вышел на свой оптимальный уровень?

– Пока нет. Мы не можем связать все 60 минут игры. Она как бы отрезками идет. Вот динамовцам мы середину матча просто отдали. Они нас во втором периоде явно переигрывали. И по скорости превосходили. Нам надо постоянно действовать лучше.

– Но у вас за два матча – 9:0. Куда уж лучше?

– Есть мелочи – пропущенные контратаки, потери шайбы. «Динамо» просто удачи не хватило, чтоб пару шайб в ответ забросить. А забей они, совсем другая игра пошла бы. Надо такие ошибки исключать.

– Может, это тренеры вас во втором периоде попросили сыграть по счету?

– Нет, во втором периоде мы установку как раз и не выполнили.

КРУЧИНИН: В СКА Я – МИНИБУЛЬДОЗЕР

Перешедший летом из «Трактора» в СКА Алексей Кручинин забросил свою первую шайбу в новом клубе и поставил победную точку в матче с «Динамо».

– Вообще я еще позавчера первый гол за СКА забил, – напомнил Кручинин. – Его не засчитали просто. А сегодня у меня очень хороший момент был. Я закрыл глаза, бросил и попал.

– Легче стало от того, что открыли счет голам в сезоне?

– Конечно. Ведь сколько не говори: «Главное, чтоб команда побеждала», а нападающий должен забивать голы и отдавать передачи. Если у тебя ноль очков, тяжело на душе.

– А зачем глаза при броске закрывать? Это обязательно?

– Когда смотришь – не попадаешь. А с закрытыми – чаще везет, шайба точно летит.

– Дергачева в СКА «Бульдозером» называют. А вас как?

– Минибульдозер. Потому что я маленький.

– Маленький, а играете в звене с силовиками – Плотниковым и Коскирантой.

– Ну я бы не сказал, что они прямо силовики. Просто это физически очень сильные игроки, которые могут и в меньшинстве сыграть. Бывает, что они берут на себя функции, которые я не могу хорошо выполнить. Например, выиграть борьбу в углу. Они выгрызают шайбу, поэтому мне с ними легко. Я тоже стараюсь им помогать по-своему. Но, повторюсь, не назвал бы Плотникова и Коскиранту чистыми силовиками. Просто они в обе стороны умеют играть – и в атаке, и в обороне.