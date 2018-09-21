«Шипачеву мы нарочно мешали!» Игроки СКА объяснили, как обыграли «Динамо»
Армейские форварды – о новом сезоне, интересных прозвищах в питерской команде и победе над московским «Динамо» (4:0).
БАРАБАНОВ: ШЕСТЕРА – КРАСАВА, ВЫРУЧИЛ НАС
В матче против «Динамо» Александр Барабанов оказался самым активным игроком СКА, набрав 2 (1+1) очка.
– В матче с «Динамо» нам удалось забить быстрые голы, но во втором периоде мы немного расслабились. И динамовцы нас в зоне валтузили. Там уж нас Шестера (голкипер Игорь Шестеркин – Прим. ред.) подтащил. Красава, выручил! Если бы не он, не знаю, чем все закончилось, – комментирует ход матча Барабанов. – Не скажу, что «Динамо» плохо сыграло в обороне. Это мы в атаке здорово действовали. Что касается моей шайбы, там партнеры все для меня сделали. Оставалось только в пустые ворота попасть.
– Зато в другом эпизоде вы все сделали для Виктора Тихонова, который забросил очень важную шайбу в меньшинстве.
– Там динамовцы как-то странно сыграли. Я думал, что они активно на меня пойдут. И вдруг мне дали свободное пространство в чужой зоне. Получилось развернуться, а тут еще и Витя подоспел – хорошо открылся. Вот и забил гол.
– Успели пообщаться со своим бывшим партнером по команде Вадимом Шипачевым?
– Только парой слов перекинулся на разминке.
– Как вам его игра со стороны?
– Все также здорово Вадим играет. Как обычно хорошо держит шайбу и классные передачи отдает.
– Была установка тренера – сыграть против него персонально?
– Конечно. Старались действовать пожестче.
ТИХОНОВ: ЗНАЛИ, КАК ВАДИМ ОПАСЕН
Виктор Тихонов забросил неожиданную шайбу в меньшинстве, которая, пожалуй, и предопределила исход этого матча.
– Мы начали матч очень уверенно, сразу задали хороший темп, а вот после третьей шайбы инициативу отдали, – рассуждает Тихонов – Старт в этом матче получился лучший в сезоне. Надо всегда начинать также настырно.
– У вашего звена сегодня была задача нейтрализовать ударную тройку «Динамо». Удалось?
– Старались действовать на самых высоких скоростях и переводить шайбу в чужую зону – чтоб у «Динамо» защитники устали.
– А конкретно Шипачева прессовали?
– Ну все же знают, что Вадим очень опасный игрок. Он любого их нас может обыграть и красивый пас отдать. Поэтому старались Шипачева закрывать, мешали ему играть. Но он все равно сумел обострить игру в нескольких моментах. Мастер.
– Судя по двум последним уверенным победам СКА уже вышел на свой оптимальный уровень?
– Пока нет. Мы не можем связать все 60 минут игры. Она как бы отрезками идет. Вот динамовцам мы середину матча просто отдали. Они нас во втором периоде явно переигрывали. И по скорости превосходили. Нам надо постоянно действовать лучше.
– Но у вас за два матча – 9:0. Куда уж лучше?
– Есть мелочи – пропущенные контратаки, потери шайбы. «Динамо» просто удачи не хватило, чтоб пару шайб в ответ забросить. А забей они, совсем другая игра пошла бы. Надо такие ошибки исключать.
– Может, это тренеры вас во втором периоде попросили сыграть по счету?
– Нет, во втором периоде мы установку как раз и не выполнили.
КРУЧИНИН: В СКА Я – МИНИБУЛЬДОЗЕР
Перешедший летом из «Трактора» в СКА Алексей Кручинин забросил свою первую шайбу в новом клубе и поставил победную точку в матче с «Динамо».
– Вообще я еще позавчера первый гол за СКА забил, – напомнил Кручинин. – Его не засчитали просто. А сегодня у меня очень хороший момент был. Я закрыл глаза, бросил и попал.
– Легче стало от того, что открыли счет голам в сезоне?
– Конечно. Ведь сколько не говори: «Главное, чтоб команда побеждала», а нападающий должен забивать голы и отдавать передачи. Если у тебя ноль очков, тяжело на душе.
– А зачем глаза при броске закрывать? Это обязательно?
– Когда смотришь – не попадаешь. А с закрытыми – чаще везет, шайба точно летит.
– Дергачева в СКА «Бульдозером» называют. А вас как?
– Минибульдозер. Потому что я маленький.
– Маленький, а играете в звене с силовиками – Плотниковым и Коскирантой.
– Ну я бы не сказал, что они прямо силовики. Просто это физически очень сильные игроки, которые могут и в меньшинстве сыграть. Бывает, что они берут на себя функции, которые я не могу хорошо выполнить. Например, выиграть борьбу в углу. Они выгрызают шайбу, поэтому мне с ними легко. Я тоже стараюсь им помогать по-своему. Но, повторюсь, не назвал бы Плотникова и Коскиранту чистыми силовиками. Просто они в обе стороны умеют играть – и в атаке, и в обороне.