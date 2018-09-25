«Сибирь» выбила десятку – это антирекорд. Пять убойных фактов о событиях в КХЛ
Обозреватель «Советского спорта» делится пятью самыми интересными цифрами игрового дня в КХЛ.
10 поражений подряд потерпела «Сибирь» со старта чемпионата. Не набрав ни одного очка. Есть антирекорд КХЛ, который до вчерашнего дня принадлежал «Витязю». Чеховцы тоже начали сезон-2010/11 с 10-матчевой серии поражений, но при этом три встречи завершили за пределами основного времени.
За 0,7 секунды до конца второго периода защитник-новичок «Авангарда» Коди Франсон забросил в ворота «Амура» вторую шайбу и сократил разрыв в счете (2:3). Погоня удалась: омичи вырвали победу в овертайме (4:3 от).
8 шайб теперь на счету форварда «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова, возглавившего снайперскую гонку чемпионата. Шесть матчей подряд он выводил уфимцев в качестве капитана, а вчера вернул литеру «C» восстановившемуся после травмы Григорию Панину.
2 шайбы в меньшинстве забросили уфимцы в Челябинске. Причем две первые, предопределив разгром «Трактора» 5:0.
2763 зрителя посетило матч в «Мегаспорте» между «Динамо» и «Барысом» в тяжелый понедельник. Это антирекорд посещаемости в Москве этого сезона. А ведь в субботу бело-голубые порадовали болельщиков лучшей домашней игрой на старте чемпионата и уверенно победили минских одноклубников (5:2).
СТАТИСТИКА
Трактор – Салават Юлаев – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Арена Трактор. 6813 зрителей
Голы: Хохряков, Кадейкин, Хартикайнен, Майоров, Бурдасов
Вратари: Демченко – Метсола
Броски: 33 – 25
Штраф: 10 – 10
Нефтехимик – Куньлунь – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Нефтехим Арена. 2628
Г: Савинайнен, Ип
В: Ежов – Лазушин
Б: 40 – 22
Ш: 6 – 18
Ак Барс – Сибирь – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Татнефть Арена. 6119
Г: Секач, Потапов, Клинкхаммер – Бертран, Романцев
В: Подъяпольский – Красиков
Б: 34 – 17
Ш: 4 – 2
Авангард – Амур – 4:3 от (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Арена Балашиха. 4365
Г: Михеев, Франсон, Зернов, Широков – Филиппи, Руденков, Коларж
В: Бобков (Мурыгин) – Кашик
Б: 57 – 21
Ш: 0 – 6
Динамо М – Барыс – 2:3 от (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Мегаспорт. 2763
Г: Никулин, Хиетанен – Фрэттин (2), Даллмэн
В: Бочаров – Карлссон
Б: 29 – 26
Ш: 10 – 12
Анонс вторника:
- 17.00* Металлург – Северсталь КХЛ ТВ
- 17.00 Автомобилист – Локомотив КХЛ ТВ HD
- 19.30 ЦСКА – ХК Сочи КХЛ ТВ
- 19.30 Динамо Р – Йокерит КХЛ ТВ HD
- 19.30 Слован – Спартак КХЛ ТВ (22.20)
* Время московское.