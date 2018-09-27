Очередной день КХЛ шокировал публику триллером в Казани. Что это было?! Действующий чемпион лиги «Ак Барс» впервые в истории уступил «Куньлуню». Но это – ладно, когда два клуба играют в одной лиге, рано или поздно любой аутсайдер свалит фаворита в очной ставке.

Другое дело, что события в этом матче постоянно вылетели далеко за пределы нормальной хоккейной логики.

Китайский клуб повел в счете 2:0. И тут «Ак Барс» ответил мощнейшим нокаутом в середине матча – три шайбы за 41 секунду! Отличились Батыршин, Клинкхаммер и Лукоянов.

Самое невероятное, что это даже не рекорд КХЛ. Потому что в сезоне 2009/10 игроки СКА забросили три шайбы вообще за 28 секунд.

Я был уверен, что это иппон (пусть не по-китайски, но по-японски) – чистая победа. Но гости показали, что подбородок у них не хрустальный, что они могут подниматься после самых тяжелых оплеух. Счет они сравняли еще до перерыва.

А теперь внимание – кульминация!

Практически ровно за две минуты до конца третьего периода хозяева получают большинство. Казанская арена затаила дыхание. Болельщики «Ак Барса» довольно потирают руки – у их команды есть реальный шанс не откладывать победу до овертайма и через минуту…

Опытные искушенные в битвах «барсы» пропускают в большинстве!!!

Это ответный нокаут. И гораздо более мощный. Потому что подняться после него уже не позволят – времени нет. Причем, со стороны казанцев это был настоящий подарок. И преподнес его гостям капитан «Ак Барса» Андрей Марков, который попросту не побежал за шайбой, отлетевшей в чужую зону и позволил игроку «Куньлуня» объехать себя, а затем выскочить один на один с вратарем – 4:3. В общем, не матч, а сплошной казус.

– Мы в этом матче заслуживали большего, – буркнул после игры главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. – Маркову надо отдохнуть? Я подумаю…

Зато в Санкт-Петербурге все было логично. Там СКА разгромил «Сибирь» 5:0. Таким образом, гости потерпели уже 11 поражение на старте чемпионата. Это антирекорд КХЛ.

Владимира Юрзинова-младшего уволили из клуба после шести фиаско на старте. Но после его ухода лучше явно не стало. На счету Александра Андриевского уже пять проигрышей. Встряхнуть команду банальной сменой тренера не удалось. Интересно, сколько теперь продержится Андриевский? Или его уволят после следующего матча?

Пока тренер явно не знает, что делать в сложившейся ситуации.

– С нашей стороны это игрой назвать нельзя. СКА был сильнее во всем, – заявил он после очередного поражения.

Юрзинов, помнится, предлагал расставаться с «пассажирами». Может, уже пора?

Поздравлять СКА с победой над аутсайдером как-то даже и неловко. Поэтому поздравлю лучше армейцев с новым рекордом лиги. Кто-то и сейчас критикует главного тренера СКА Воробьева. Вот, к примеру, мой коллега Владислав Домрачев, составивший весьма интересный рейтинг наставников, хорошо проявивших себя на старте сезона, даже не подумал включить Илью Петровича в ТОП–5.

Между тем СКА не пропускает уже в четырех матчах кряду! Армейцы установили новый рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии – 297 минут 34 секунды. И это заслуживает уважения. Да за такие рекорды надо памятники ставить! Или, как минимум, прибивать к арене памятную табличку с указанием дат рекорда. Кстати, победа над «Сибирью» вновь сделала питерцев лидерами Запада.

А вот «Авангард» в среду не играл, но для его болельщиков этот день все равно был самым счастливым в сентябре. Потому что экспертная комиссия наконец–то закончила свою работу на «Арене Омск» и обнародовала свои выводы: нарушения серьезные, но разрушать дворец не обязательно, все еще можно исправить!

Как и что более подробно расписал в своей авторской колонке наш обозреватель Павел Лысенков.

«Авангард» вернется в Омск. Местную арену можно восстановить!

Ну а москвичам сейчас не до чужих проблем – грядет зубодробительное дерби ЦСКА – «Спартак». И пройдет оно на арене, которую клубы не без претензий и явно скрепя сердце делят между собой в этом сезоне.

Это будет битва!

В ее преддверии по обеим командам жестко прошелся наш эксперт двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. Причем, его любимому «Спартаку» досталось в этом анализе, едва ли не больше шишек, чем ЦСКА.

Кроме встречи двух московских клубов в КХЛ также пройдут матчи:

17.00* Автомобилист – Северсталь

17 Металлург – Динамо М КХЛ ТВ

17 Трактор – Локомотив КХЛ ТВ HD

19.30 ЦСКА – Спартак КХЛ ТВ

19.30 Динамо Р – ХК Сочи КХЛ ТВ HD

19.30 Слован – Йокерит КХЛ ТВ (22.20)

* Время московское.

Тут интересен «Автомобилист», который остается единственным клубом КХЛ, не знающим поражений в нынешнем чемпионате.

А в завершении – сразу два бонуса для истинных любителей хоккея. Наш обозреватель Дмитрий Пономаренко поговорил с ветераном московского «Динамо» Максимом Афиногеновым и выпытал главный секрет егспортивного долголетия.

Максим Афиногенов: Хочу, чтоб мои дети росли в России!

А в далеком Техасе голкипер Антон Худобин в интервью «Советскому спорту» изругал новую форму для голкиперов, которую в НХЛ урезали перед началом этого сезона.

Антон Худобин: Я много команд поменял. Такая у меня судьба-судьбинушка

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