– Евгений, какая у вас цель на сезон?

– Очень хочу снова вернуться в финал Кубка Стэнли. Та серия против «Вегаса» была великолепна. Я хочу снова сыграть шесть, а может, даже семь матчей.

Атмосфера была потрясающей: телевидение, друзья, арена, раздевалка... У нас ребята постоянно улыбались и шутили, настроение было сумасшедшим. Но за пять минут до начала матча все собирались, кто-то произносил пару важных слов... Именно ради таких моментов ты живешь, тренируешься и занимаешься хоккеем.

– Когда вы осознали свое достижение?

– Когда вместе с Кубком Стэнли приехал в Челябинск в августе. Знаете, дома я себя чувствую королем. Меня все знают, хотят со мной сфотографироваться. И где-то в эти моменты я стал понимать, как многое для всех значит эта серебряная чаша. А представьте, как чувствуют себя игроки с тремя Кубками Стэнли? Фантастика!

– Позвольте задать вам блиц-вопросы. Кого тяжелее всего обыгрывать при выходе на ворота?

– Туукка Раск из «Бостона».

– С кем сложнее всего бороться за шайбу у борта?

– Конечно, со Здено Харой из «Бостона».

– Куда труднее всего приезжать на выезд?

– Думаю, в Виннипег.

– А ваша любимая арена в гостях?

– «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

– С хоккеистом из какой другой команды из НХЛ вы хотели бы когда-нибудь сыграть?

– Я бы хотел сказать вам правду, но отвечу – Макдэвид. А вообще – Кросби.

А почему вы не спрашиваете дальше? Записывайте: лучший центрфорвард – Никлас Бэкстрем, защитник – Дрю Даути, вратарь – Джонатан Куик. И вообще от западной конференции в финале будет играть «Лос-Анджелес». Вот увидите!