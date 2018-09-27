С разницей в несколько минут пришли в четверг две новости: в Швейцарии выбрали страну-хозяйку футбольного Евро-2024, а на Мальте определились с местом проведения хоккейного чемпионата мира-2023. Совпадение дат в данном случае – явление случайное: каждая из спортивных структур шла к этим решениям по своему алгоритму. Но в наше время, когда многое происходит в мире карикатурно-гипетрофированно, иногда и происходят вот такие, как говаривал классик пару столетий назад по совсем иному поводу, странные сближенья.

О чем сообщила Германия в первую очередь? О том, что ни копейки не будет потрачено на строительство новых стадионов. Страна, в которой есть вся инфраструктура для того, чтобы принять любой турнир мирового уровня. Есть отели, есть арены и есть гигантский опыт. Современные фан-зоны – в том виде, в каком мы их видим на каждом футбольном чемпионате – появились изначально именно здесь.

О чем сообщают устроители будущего хоккейного ЧМ-2023? О том, что они построят к мировому первенству самый большой (и самый дорогой, это само собой) хоккейный дворец. Вот вам и вся карикатурность этого сближенья… Комментарии каждый добавит от себя сам.

Если же оставить в стороне напрашивающееся по вышеозвученным фактам ерничанье, то о каких сформировавшихся трендах можно вести речь? Все глобальные и затратные мегатурниры будут проводиться теперь не там, где еще ничего нет и надо «развивать спорт», а там, где международные спортивные структуры не будут иметь постоянной головной боли из-за того, успеют или нет подготовиться, построить, подлатать. Далек от мысли, что представители МОК, ФИФА, УЕФА и прочих специально где-то собирались и консультировались – своими путями все вынужденно пришли к этому решению: хватит нам уже ЮАР с грабежами во время ЧМ-2010, недостроенного Рио-2014 (да и -2016 тоже), Пхенчхана с полупустыми трибунами и т.д. Теперь Олимпиады и футбольные чемпионаты (мира и Европы) будут проходить только там, где нет никаких сомнений в том, что у страны-хозяйки уже все есть. Впереди Пекин-2022, где Олимпиада – это политическая задача и где не так давно уже была Олимпиада-2008. Впереди Париж-2024. Затем Лос-Анджелес-2028, где не только спортивные объекты уже существуют – даже Олимпийская деревня имеется! И это за десять лет до старта.

Не известно, будет ли этот тренд долгим и устойчивым. Но в данном случае его можно только приветствовать. Турниры должны приносить радость, а не бить по кошелькам жителей принимающей стороны. Уверен, что дорогой ледовый дворец в Питере тоже не без скандалов построят – ну и что? Уж заполняться он будет точно. Вряд ли кто в этом сомневается.

Турция сейчас продвигает свою кандидатуру на Зимние Игры-2026. Заранее договаривается с российской стороной, что скелетон, биатлон и другие некультивируемые в Турции виды спорта, требующие капитальных вложений в инфраструктуру, примут не они, а Сочи, находящийся неподалеку. Тоже тема: и Россия будет довольна, что не она одна думает, чем сочинское наследие занять, и туркам меньше затрат.