Дерби между ЦСКА и «Спартаком» собрало более 10 тысяч зрителей на арене в Парке Легенд. И это очень приличный показатель для столичного хоккея в будний день. Так держать!

На трибунах в этот вечер было немало представителей шоу-бизнеса и с ними успел пообщаться наш обозреватель Владислав Домрачев.

Правда сам матч феерией назвать трудно. Закончился он точно по предсказанию нашего эксперта Бориса Майорова.

«Спартак» сражался, но не устоял перед более маститым соперником. А ЦСКА одержал дома очередную натужную победу – 2:1. Голами отличились лидеры команды. Дубль на счету Михаила Григоренко, ответная шайба у Александра Хохлачева.

Зато матч-боевик, в котором зрителям точно скучать не пришлось завершился чуть раньше в Магнитогорске. Там лидеры команд палили из обоих стволов, от бедра и влет.

Московские динамовцы забили в ворота «Магнитки» пять голов усилиями своего ударного звена, благодаря чему Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий возглавили список лучших бомбардиров КХЛ. Парадокс в том, что гости при этом все равно уступили! Потому что уральцы ответили на это шестью точными выстрелами. Дублем отметился неувядаемый капитан «Металлурга» Сергей Мозякин. А наш корреспондент Александр Жилин напомнил, что «Динамо» уже очень давно не может отпраздновать победу в Магниторске. Снова поражение – 5:6 ОТ.

Свой следующий поединок на Урале бело-голубые проведут против «Автомобилиста». И вот это будет интересно! Потому что клуб из Екатеринбурга продолжает побеждать и одержал уже 11-ю победу на старте чемпионата, разгромив дома «Северсталь» - 4:0. Может, раздосадованные неудачами в последних матчах москвичи сумеют его остановить?

Ну и чтоб завершить динамовскую тему сообщу, что, как и предсказывал «Советский спорт», бывший форвард бело-голубых Дастин Бойд подписал контракт с «Барысом» до конца сезона.

Однако, не только в КХЛ происходили вчера важные события. Пляшите, российские любители хоккея – в 2023 году чемпионат мира снова пройдет в нашей стране! На этот раз его столицей станет Санкт-Петербург, где специально для этого случая обещают построить самую большую в мире хоккейную арену.

Об этом событии, причем совершенно с разных точек зрения поспешили высказаться наш обозреватель Павел Лысенков.

И главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

Ну а в НХЛ произошло настоящее ЧП! Форвард «Филадельфии» Йори Лехтеря, известный и в нашей лиге весьма успешным выступлением за «Сибирь», проходит подозреваемым по делу с продажей кокаина!

У преступной группировки в финском Тампере, в принадлежности к которой полиция считает причастным и хоккеиста, изъято два кило кокаина. Подробнее об этом происшествии и весьма странной реакции НХЛ на происходящее высказался наш обозреватель Дмитрий Пономаренко.

Ну а чтоб развеяться, почитайте необычное интервью нападающего «Далласа» Александра Радулова – о машинах и авариях, в которых никто не пострадал.

В пятницу в КХЛ пройдет шесть матчей, которые наверняка не оставят равнодушными своих болельщиков.

19.00* Ак Барс – Амур

19.00 Нефтехимик – Адмирал

19.00 Торпедо – Куньлунь

19.30 Витязь – Салават Юлаев КХЛ ТВ

19.30 СКА – Авангард Матч ТВ

19.30 Динамо Мн – Сибирь КХЛ ТВ HD

* - Время московское

Ну а центральная битва – СКА Ильи Воробьева против «Авангарда» Боба Хартли. Это будет столкновение не только двух клубов, но и двух хоккейных школ.

Смотрите хоккей! И не забывайте, что о куче интересных подробностей, оставшихся за кадром, вы сможете прочитать на сайте «Советского спорта».