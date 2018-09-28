Если вы смотрели матч ЦСКА – «Спартак» (2:1), то вам не надо объяснять, как забил форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников в матче с «Филадельфией». Да, это было в стиле Михаила Григоренко – прекрасный бросок в большинстве из правого круга вбрасывания.

Вообще Наместников провел очень хороший матч, и даже отметился передачей. Прошлый сезон у него получился контрастным – Владислав начал его в первой тройке со Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым, а закончил в третьем звене «Рейнджерс» с очень неважной статистикой. Но подписал новый контракт, не уехал в КХЛ. Будем смотреть, сможет ли Наместников выстрелить в новом чемпионате.

Очень хорош Михаил Воробьев в составе «Филадельфии» - он провел шесть матчей, набрал 5 (2+3) очков. Да еще выиграл восемь вбрасываний из 16. Посмотрим, начнет ли он сезон в составе «Флайерз».

Интересно, что будет с 21-летним форвардом «Тампы» Александром Волковым. Прошлый сезон он провел в АХЛ за «Сиракьюз» - и набрал 45 (23+22) очков в 75 матчах. Хороший нападающий, который заметен и в предсезонке с «Лайтнинг». Конкуренция в составе очень высокая, и нужно быть талантливым как Никита Кучеров, чтобы пробиться из АХЛ прямо в основу.

И новость, которая нас не удивила – форвард Сергей Шумаков и вратарь Илья Самсонов из основы «Вашингтона» отправились в «Херши» (АХЛ). Так будет лучше для них, в фарм-клубе можно получать игровую практику и опыт. А наверх по ходу сезона их обязательно вызовут. Другое дело, как тот же Шумаков выдержит это психологически. Еще полгода назад он имел контракт с ЦСКА на 100 млн и считался заметным форвардом КХЛ. А теперь, в новой лиге, он начинает все с нуля. Избежать «синдрома Шипачева» («Я не буду играть в АХЛ»), заново построить карьеру. Но Шумаков знал, на что шел, когда разрывал контракт с ЦСКА и выходил из зоны комфорта.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Филадельфия – Рейнджерс – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

ПРОВОРОВ (ВОРОБЬЕВ), ван Римсдайк (ВОРОБЬЕВ) – Леттиери, Хауден, НАМЕСТНИКОВ, Хэйз (НАМЕСТНИКОВ)

Ф: Воробьев (0+2; +1, 0, 0, 16.20)

Проворов (1+0; +1, 0, 1, 21.53)

Р: Георгиев (26-28; 92,9%, 60.00)

Наместников (1+1; -1, 0, 1, 18.24)

Тампа-Бэй – Флорида – 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Хедман, Сирелли, Гурд, Джозеф (СЕРГАЧЕВ), ВОЛКОВ, Джозеф – Ламмикко, Ватрано

ТБ: Волков (1+0; 0, 0, 1)

Сергачев (0+1; +1, 4, 3)

Ф: Киселевич (0+0; -2, 0, 1)

Мамин (0+0; 0, 0, 2)

Чикаго – Оттава – 1:2 (1:0: 0:1, 0:1)

Тэйвз – Дюшен, Маккормик

Ч: Анисимов (0+0; 0, 0, 1, 17.56)

Виннипег – Нью-Джерси – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Перро, Коннор, Маккензи – Э.Грин, Палмиери, Ватанен, Зэйджак, Сиверсон

Эдмонтон – Аризона – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Макдэвид (2), Ридер – Келлер, Фишер

Сан-Хосе – Калгари – 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Суомела (2), Майер – Джиордано, Линдхольм, Хэмоник, Нил

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.