В матчах КХЛ вчера обошлось без сюрпризов. Потому что лидеры, что западные, что восточные громили оппонентов с одинаково «сухим» и крупным счетом – 6:0.

В Москве «Спартак» принимал СКА. И начался то этот вечер очень трогательно. Красно-белые чествовали своего ветерана, двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, недавно отпраздновавшего 60-летие. На лед вышла его дочка, известная киноактриса Мария и два внука знаменитого форварда. Звучала песня, наворачивались слезы на глаза…

Ну а потом начался матч и спартаковский праздник сразу потускнел. Потому что СКА уже в середине первого периода забросил две шайбы в большинстве за 25 секунд. А потом методично добивал нокаутированных хозяев.

Все подробности этой экзекуции методично посмаковал в своем репортаже наш обозреватель Владислав Домрачев. Спартаковским болельщикам лучше не читать! А всем остальным – пожалуйста.

В общем большая часть 10 тысяч зрителей, собравшаяся вчера на арене в Парке Легенд во главе с Марией Кожевниковой, были расстроены.

Но все равно сквозь слезы полюбовались дублем прославленного Павла Дацюка, который и в 40 лет регулярно портит настроение болельщикам многих клубов КХЛ!

Примерно такая же картина была и в Подольске, на который из Балашихи спикировали мощные «ястребы». С той лишь разницей, что там два гола в большинстве оказались последними по счету. А дубль сделал Максим Чудинов.

А так хозяева также были биты в одну калитку – 0:6. Лидеры КХЛ, похоже, начали уходить в отрыв от «пелотона».

Но главные события происходили во вторник вовсе не на льду! «Динамо» решилось внести коррективы в свой тренерский штаб и предложило возглавить команду опытному Владимиру Крикунову. Почему именно ему? Доходчиво объяснил в своей колонке наш обозреватель Дмитрий Пономаренко.

Он же затем отправился на встречу с известным тренером и взял у него первое интервью после возвращения в «Динамо», в котором Крикунов рассказал, как собирается выводить бело-голубых из кризиса. А также успокоил игроков, заявив, что не планирует заставлять их таскать баллоны в разгар сезона. Да уже за одно это динамовцы должны в четверг порвать «Ак Барс» на портянки!

Наш обозреватель Павел Лысенков подготовил для поклонников НХЛ сразу аж семь интриг грядущего чемпионата. Но о них я вам рассказывать ничего не буду – читайте сами. Иначе какие же это будут интриги?

Я же сосредоточусь на более эпохальном событии – возвращении в боевой строй «Советского спорта» форварда-тяжеловеса хоккейной журналистики Виталия Славина, который теперь будет регулярно бомбить ваши умы своими потрясающими колонками.

Стартовал он лихо! С ходу обвинив НХЛ в наперстничестве при распределении личных призов. И… То ли еще будет!

Ну и в завершении, как всегда несколько слов о предстоящих матчах.

10.00* Куньлунь – Металлург КХЛ ТВ

12.30 Адмирал – Автомобилист КХЛ ТВ HD

16.30 Барыс – ЦСКА КХЛ ТВ

* Время московское.

Как видите, в КХЛ завтра восточный день. Поэтому заказывайте к пиву суши и готовьтесь болеть за «Магнитку» в Шанхае, а за ЦСКА в Астане.

Отдельная тема – «Автомобилист», который отправился во Владивосток за своей 13-й победой на старте.

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