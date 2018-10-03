2 шайбы забросили вчера капитан СКА Павел Дацюк, а также защитники «Нефтехимика» и «Авангарда» Андрей Сергеев и Максим Чудинов.

3 сухих матча теперь в активе голкипера СКА Игоря Шестеркина. Он сохраняет ворота на замке три игры подряд, причем в гостях – в Ярославле и дважды в Москве.

6 голов забито в каждом из трех вчерашних матчей.

7 игр тянется серия побед «Авангарда».

100-й матч в КХЛ провел Шестеркин, столько же игр за СКА на счету нападающего Александра Дергачева, который вчера отметился 2 (1+1) результативными баллами.

СТАТИСТИКА

Спартак – СКА – 0:6 (0:2, 0:1, 0:3). ЦСКА АРЕНА. 10367 зрителей. Голы: 0:1 Дацюк 1 (Херсли, Гусев, 10.41, б.), 0:2 Дергачев 2 (11.06, б.), 0:3 Гавриков 1 (Плотников, Дергачев, 25.30), 0:4 Коскиранта 2 (Рукавишников, Плотников, 48.43), 0:5 Дацюк 2 (Якупов, Гусев, 51.16), 0:6 Кручинин 3 (Барабанов, 56.27). Вратари: Гудачек (Беспалов, 27.47) – Шестеркин. Броски: 28-35. Штраф: 18-6.

Локомотив – Нефтехимик – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Арена-2000. 7500. Г: Локтионов, Контиола – Пуустинен, Сергеев (2), Куликов. В: Исаев (Коновалов) – Ежов. Б: 34-31. Ш: 10-10.

Витязь – Авангард – 0:6 (0:0, 0:3, 0:3). Витязь. 2462. Г: Зернов, Михеев, Семенов, Чудин (2), Мартынов. В: Самонов – Бобков. Б: 17-46. Ш: 40-11.

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