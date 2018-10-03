Первая шайба в сезоне, яркий дубль – а еще ведь было девять голевых передач. Дацюк не только играет сам, но и делает лучше своих партнеров.

Перед игрой со «Спартаком» я встретился Николаем Прохоркиным. И напомнил ему об интервью, которое Волшебник дал «Советскому спорту» пару лет назад. В нем Дацюк оригинально ответил на вопрос, кто сейчас - лучший хоккеист КХЛ.

«Как кто? - изумился Паша. - Конечно, Прохоркин».

«Я отлично помню ту цитату, - заулыбался сейчас Николай. - Очень тогда удивился. Но сейчас понимаю, что этим самым Дацюк хотел меня мотивировать, чтобы я вышел на новый уровень».

С тех пор Прохоркин стал олимпийским чемпионом, в корейском матче против США сделал дубль и подрался, теперь он – истинный лидер СКА. А вот два года назад молодой нападающий слишком много резался в компьютерные игры. Мудрый же Дацюк знал, что если вытащить Николая из виртуального мира, то он заиграет так, что все ахнут.

К слову, несколько лет назад один производитель компьютерных игрушек предлагал баснословный контракт Дацюку, чтобы он стал лицом с обложки нового симулятора. Павел Валерьевич отказался наотрез. Он не хочет затаскивать молодежь в компьютерное Зазеркалье. Для него это сродни тому, что подсадить подростка на табак или алкоголь.

…Я не удивлен, что даже сейчас Дацюка хотят видеть в составе «Детройта». А что? Яромир Ягр вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Филадельфией», когда ему было почти 40 лет.

Я не удивлен, что Дацюк остался в большом хоккее после Олимпиады, а не повесил коньки на гвоздь. Просто он очень любит эту игру.

Более того, скажу я вам, нисколько не удивлюсь, если в следующем сезоне Дацюк перейдет в «Автомобилист» из родного Екатеринбурга, чтобы исполнить свою мечту - закончить карьеру там, где он ее начинал.

А пока Павел Валерьевич зажигает в СКА. И посмотрите, как с ним в тройке раскрывается Наиль Якупов, на котором в НХЛ поспешили поставить крест.

Может, просто партнеров сильных не было у Якупова? Но теперь он вытащил золотой лотерейный билет. Играть вместе с Дацюком – это счастье.