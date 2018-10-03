Швейцария - страна на границе Италии, Франции, Австрии, Лихтенштейна и Германии, раньше существовавшая как конфедерация. Одна из самых красивых, богатых и невозмутимых держав. У многих людей она ассоциируется с банками, часами и сыром, но пора приплюсовать к этим вещам еще и хоккей. Да, Швейцария стала ведущей хоккейной страной. Популяризировалась игра номер один в альпийском регионе совсем недавно, отсчёт можно брать с нхловских пиков Янника Вебера, Люки Сбисы и Романа Йоси.

Кто бы мог подумать, что вскоре последует огромный хоккейный бум, который будет виден не только гражданам этого государства, но и всему миру.

ХОККЕЙНАЯ СРЕДА

Расположение страны и ее погодные условия способствуют национальной увлеченности жителей хоккеем. Ну как в таком регионе с такой слабой сборной? Подумали в федерации хоккея Швейцарии и начали вкладывать деньги в развитие самого жесткого командного вида спорта. Но инвестировали их очень грамотно - в молодое поколение, дав детям все возможности для занятий этим видом спорта, а также, подключив хорошую тренерскую школу, проходившую подготовку по всем международным стандартам.

МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ

Согласитесь, что каждое хорошее инвестирование всегда окупается. Вот так и стало со страной, которая расположена в центральной Европе. Первой звездой нового поколения можно назвать Романа Йоси - одного из лучших защитников в НХЛ на данный момент, представляющего цвета «Нэшвилл Предаторз». Через несколько лет «Миннесота» пикнула Нино Нидеррайтера. А вот в «Сан-Хосе» сейчас играет восходящая звезда Тимо Майер, который в прошлом сезоне набрал 41 очко по системе гол+ пас. Также не стоит забывать про Кевина Фиалу, прекрасно выступающего за «хищников». Ну а самой главной звездой считают Нико Хишера, которого выбрал «Нью-Джерси» в первом раунде под первым номером на драфте 2017 года. Это стало огромным достижением для всего швейцарского хоккея.

НХЛ - ОСНОВА ДЛЯ ШВЕЙЦАРЦЕВ

Помимо подготовки молодых игроков в федерации хоккея страны думают и об усилении своего чемпионата. Для начала был введён лимит на легионеров, точно также, как и в КХЛ. Была проведена огромная маркетинговая работа, которая завлекла болельщиков на хоккейные арены. «СК Берн» сейчас является самым посещаемым клубом в Европе. Также, помимо маркетинга, введён жёсткий потолок зарплат, давший Швейцарии один из самых конкурентных национальных чемпионатов. В прошлом году победителем стал «Цюрих Лайонз», закончивший регулярный чемпионат только в середине таблицы плей-офф. Ну где такое можно увидеть помимо НХЛ? Непредсказуемость и равенство силы составов - вот что взяли за основу своей лиги швейцарцы.

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ

Пристальное внимание к Швейцарии бросили мировые хоккейные бренды, такие как НХЛ и КХЛ. За океаном планируют выйти на рынок этой страны в плане коммерции и расширения своего продукта. Именно поэтому 1 октября в Берне состоялся матч между местным « СК Берн» и «Нью-Джерси Девилз», собравший полные трибуны. Выбор на «дьяволов» пал не случайно, ведь именно там играет юное дарование местного хоккея Нико Хишер.

А вот наша лига запланировала матчи с участием «Динамо» Риги против СКА и ЦСКА в этой стране в конце октября и ноябре, только сделано это все ради гораздо больших целей - присоединения ещё одной иностранной команды к КХЛ, поскольку с сезона 2019/2020, исходя из регламента, в лигу должны вступить сразу два иностранных клуба. Согласитесь, увидеть в составе клуб из Швейцарии будет огромным плюсом, который даст дополнительную конкуренцию командам западной конференции.

УСПЕХИ НА ЧМ

«Крестоносцы» заняли второе место на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании. Для многих сенсационно, но только не для меня. Они шли к этому серебру долгие годы, постоянно развиваясь! Ну а контратакующая модель игры очень хорошо подошла этой дружине. Лидерами в составе стали молодые парни, выступающие в НХЛ. Единственной проблемой у сборной на данном этапе является вратарская линия, которая в финале и решила судьбу в после матчевых бросках против шведов.

Хоккей в Швейцарии не популяризовался просто так. Была проделана огромная работа, которая дала свои плоды. Некоторым странам нужно брать пример с этого государства, давшая уже огромное количество хоккейных звёзд не только НХЛ, но и всему миру. Ждём игроков из этой страны в КХЛ, а лучше целую команду!