К старту сезона НХЛ отдел хоккея «Советского спорта» подготовил бомбический рейтинг «Двадцать главных россиян в лучшей лиге мира». Читайте!

20. ф Артем АНИСИМОВ («Чикаго», 30 лет, 20+11=31 очко в чемпионате 2017-18)

Пару лет назад Анисимов выступал в лучшем звене лиги, с Патриком Кейном и Артемием Панариным на флангах. Эту тройку разбили, но российский центрфорвард не опускается ниже своего уровня. Одно время Артема хотели обменять из «Чикаго». Но оставили. А свои очков 40 он наверняка наберет.

19. ф Павел БУЧНЕВИЧ («Рейнджерс», 23 года, 14+29=43)

У звезды череповецкого хоккея есть все, чтобы выстрелить в этом сезоне. Место в первом звене «Рейнджерс» - с Крисом Крайдером и Микой Зибанежадом. Время в первой бригаде большинства. Большой талант, но лишь бы не подкачало здоровье. Бучневич стал лучшим российским бомбардиром в предсезонке – это интересная заявка на взлет.

18. в Семен ВАРЛАМОВ («Колорадо», 30 лет, 24 победы в 51 матче, 92%)

А вот кому со здоровьем хронически не везет. В каждом сезоне Варли вылетает из-за травм. Два года назад это случилось в январе, в прошлом первенстве – по весне, перед плей-офф. При этом у Семена остался последний год контракта ($5,9 млн), который при новой серьезной травме просто не продлят. А так голкипер классный.

17. з Михаил СЕРГАЧЕВ («Тампа-Бэй», 20 лет, 9+31=40)

Пока выступает в третьей паре с Коберном, но может пробиться во второе звено к Макдоне. Есть место во второй бригаде большинства. Есть колоссальный талант. А если Сергачев будет и дальше расти, «Тампа» получит тандем как в «Сан-Хосе» (Карлссон – Бернс). Ведь тут играет еще и лучший защитник лиги Виктор Хедман («Норрис Трофи»).

16. з Никита ЗАЙЦЕВ («Торонто», 26 лет, 5+8=13)

Летом занимался с тренером по ММА, чтобы лучше бить руками. Это если надо будет подраться на льду. Какое-то время шел первым в лиге по блокированным броскам, пока не заработал перелом ноги после выстрела Зеттерберга. Универсальный силовой защитник, нацеленный на оборону. Выходит во второй паре с Гардинером.

15. з Никита ЗАДОРОВ («Колорадо», 23 года, 7+13=20)

Лучший игрок НХЛ прошлого сезона по силовым приемам (278). В этом главный козырь Задорова, но габаритный защитник еще и очки набирать умеет. Щелчок у него что надо. По потенциалу способен вырасти в русского Криса Пронгера, тем более в «Эвеланш» ему доверяют. Последний год контракта ($2,15 млн), а значит, должен еще прибавить.

14. з Дмитрий ОРЛОВ («Вашингтон», 27 лет, 10+21=31)

Обладатель Кубка Стэнли из русской банды «Кэпиталз». Мастер по силовым приемам, здорово ловит соперника на корпус. Играет во второй паре «Вашингтона» с Мэттом Нисканеном, выходит во второй бригаде большинства. Не пропускает матчи вообще, поэтому стучим по дереву и называем Орлова «железным человеком».