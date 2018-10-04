К старту сезона НХЛ отдел хоккея «Советского спорта» подготовил бомбический рейтинг «Двадцать главных россиян в лучшей лиге мира». Читайте!

13. з Иван ПРОВОРОВ («Филадельфия», 21 год, 17+24=41)

Защитник редкого дара, проводящий по 25 минут на льду за матч, играющий и в большинстве, и в меньшинстве. Выходит в первой паре с Шейном Гостисбиром, и это умопомрачительный дуэт, один из лучших в лиге. Давно у сборной России не было такого универсального игрока обороны.

12. ф Андрей СВЕЧНИКОВ («Каролина», 18 лет)

Юный центрфорвард выбран вторым на драфте новичков, уже пробился в основу «Харрикейнз». Правда, Свечникова-младшего аккуратно вводят в состав, определив на край четвертого звена, подпустив ко второй бригаде большинства. Но нападающий с изумительным броском быстро взлетит на лифте, если будет удачно играть. А он – будет.

11. ф Илья КОВАЛЬЧУК («Лос-Анджелес», 35 лет)

Об этом игроке можно писать поэмы. Звездный ветеран провел пять лет в КХЛ за СКА – и вот возвращается в лигу, чтобы играть в первом звене «Кингз», получать много большинства. Да и трехлетний контракт на $18,75 млн просто так не дают. Не ждите, что Кови станет лучшим снайпером НХЛ. Но он наберет где-то 60 очков, забьет 30 голов.

10. ф Евгений ДАДОНОВ («Флорида», 29 лет, 28+37=65)

Вернулся в НХЛ и в первом же сезоне стал четвертым бомбардиром «Пэнтерз». Бывший партнер Панарина и Вадима Шипачева по звену играет в звене с центром – капитаном Александром Барковым. У них отличное взаимодействие, и с таким партнером можно замахнуться даже на 70 очков.

9. ф Александр РАДУЛОВ («Даллас», 32 года, 27+45=72)

Выходит в одном из лучших звеньев лиги – с Тайлером Сегином и Джейми Бенном. При этом «Даллас» не попал в плей-офф – остальные тройки «Старз» подкачали. Это Радулов и должен исправить. У него был самый большой отпуск в жизни, почти полгода. Сил накопилось – вагон, пора их тратить на льду.

8. ф Владимир ТАРАСЕНКО («Сент-Луис», 26 лет, 33+33=66)

Главная звезда «Блюз» уже много лет штурмует высоту «50 голов», и пока ее взять не удавалось. Но у Тарасенко все может получиться, потому что теперь в «Сент-Луис» перешел элитный центр Райан О’Райлли – и встал в звено к Владимиру. Третий там – Патрик Марун, раньше выступавший с Макдэвидом. Любопытный вариант!