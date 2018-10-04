К старту сезона НХЛ отдел хоккея «Советского спорта» подготовил бомбический рейтинг «Двадцать главных россиян в лучшей лиге мира». Читайте!

7. в Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус», 30 лет, 37 побед в 65 матчах, 92,1%)

Дважды обладатель «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги (2013, 2017). Это визитная карточка Бобровского. А ахиллесова пята – неудачная игра в плей-офф. Может, поэтому Боб решил уйти из «Коламбуса» через год и не продлевает контракт с этой командой. Самое время начать новую жизнь в каком-нибудь клубе-фаворите.

6. в Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй», 24 года, 44 победы в 65 матчах, 92,0%)

Номинант на «Везина Трофи», но приз в прошлом сезоне достался ветерану «Нэшвилла» Пекке Ринне. Бурно прогрессирует, выступает в одной из сильнейших команд лиги. Габаритный, талантливый, с ним можно идти за Кубком Стэнли. Правда, нужно прибавить в стабильности – этого по молодости пока не хватает.

5. ф Артемий ПАНАРИН («Коламбус», 26 лет, 27+55=82)

Как и Бобровский, задумал уйти из «Коламбуса». Это последний сезон Панарина в штате Огайо, как кажется сейчас. Проблема в том, что партнеры не всегда понимают Артемия, многие его пасы идут вхолостую. Как тут не вспомнить звено с Кейном и Анисимовым! Плюс в том, что Хлебушек стал главной звездой клуба, вырос как игрок.

4. ф Евгений МАЛКИН («Питтсбург», 32 года, 42+56=98)

Трижды обладатель Кубка Стэнли, идет за четвертым трофеем. Очень зол, что «Питтсбург» во втором раунде плей-офф вылетел от «Вашингтона». Роль Малкина в «Пенс» не меняется много лет. И если не подведет здоровье, что у Джино случается, он легко может набирать очка полтора за матч, когда поймает кураж.

3. ф Евгений КУЗНЕЦОВ («Вашингтон», 26 лет, 27+56=83)

Почему Кузя стоит выше Малкина, хотя набрал на 15 очков меньше в регулярке? Потому что стал лучшим бомбардиром плей-офф, втащил «Вашингтон» на своих плечах в финал Кубка Стэнли. Без такого центра «столичные» не стали бы чемпионами. Выдающийся диспетчер для Овечкина, хорошо умеет забивать и сам.

2. ф Никита КУЧЕРОВ («Тампа-Бэй», 25 лет, 39+61=100)

Лучший российский бомбардир прошлого сезона. Выходит в первом звене «Тампы» со Стивеном Стэмкосом. Летом подписал восьмилетний контракт на $76 млн. И можно было бы назвать Кучерова «главным русским в НХЛ», если б он в карьере завоевал хотя бы один трофей. Есть выдающееся мастерство, больших побед еще нет.

1. ф Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон», 33 года, 49+38=87)

«Харламов Трофи» (лучший российский хоккеист), «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер лиги), «Конн Смайт Трофи» (самый ценный в плей-офф), первый в карьере Кубок Стэнли. У вас еще есть вопросы, почему на первое место в нашем рейтинге мы поставили русского капитана «Вашингтона»? Так держать, Ови! Ты – лучший!