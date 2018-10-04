Обозреватель «Советского спорта» делится пятью самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

1-й гол в чемпионате забил капитан ЦСКА Сергей Андронов. Для олимпийского чемпиона этот результативный балл также стал первым в сезоне.

2 шайбы забросил в Шанхае форвард «Магнитки» Павел Варфоломеев и открыл личный голевой счет не только в родном клубе, но и в этом чемпионате.

4 матча длилась безголевая серия лидера атак ЦСКА Кирилла Капризова. Вчера в Астане он принес победу над «Барысом», у которого зажигают канадцы (в том числе и натурализованные) Брэндон Боченски, Мэттью Фрэттин, Дастин Бойд, Патрис Кормье, Кёртис Волк и «прочий швед» Андре Петерссон, а также Роман Старченко.

13 матчей подряд со старта чемпионата побеждает «Автомобилист».

10927 зрителей на «Барыс Арене» вмещающей 11626 человек, стали свидетелями победы ЦСКА в Астане. Это рекордная посещаемость домашних матчей команды из Казахстана в этом чемпионате.

СТАТИСТИКА

Куньлунь – Металлург – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Фэйян. 4776 зрителей. Голы: Антипин, Варфоломеев (2) – Ип. Вратари: Лазушин – Занидулин. Броски: 31-24. Штраф: 10-6.

Адмирал – Автомобилист – 3:5 (2:2, 1:2, 0:1). Фетисов Арена. 2553. Г: Вихарев (2), А.Стрельцов – Голышев, Лямин, Да Коста, Крикунов, Литовченко. В: Серебряков – Коварж. Б: 31-23. Ш: 8-10.

Барыс – ЦСКА – 2:3 от (0:0, 0:1, 2:1, 0:1). Барыс Арена. 10927. Г: Акользин, Боченски – Блажиевский, Андронов, Капризов. В: Карлссон – Сорокин. Б: 17-30. Ш: 2-6.

АНОНС ДНЯ

19.00* Локомотив – Торпедо КХЛ ТВ (22.20)

19.00 Северсталь – Нефтехимик

19.30 Спартак – Динамо Мн КХЛ ТВ HD (22.20)

19.30 Динамо М – Ак Барс КХЛ ТВ

19.30 ХК Сочи – СКА КХЛ ТВ HD

* Время московское.