В четверг «Динамо» встретилось в «Мегаспорте» с действующим чемпионом КХЛ «Ак Барсом» и уступило со счетом 1:2.

- В целом доволен командой. Только третий период сыграли не слишком хорошо, - сказал Владимир Крикунов после матча. - Хотя два-три приличных момента и там имели. Надо было их использовать. А в двух периодах шла равная борьба. Надо было еще одно неравенство реализовать и все было бы совсем хорошо. Тем более, что «Ак Барс» - непростая команда. Я поблагодарил ребят за хорошую работу. Но с победой поздравить, увы, не могу.

- Сегодня истекли просмотровые контракты Макарова и Кулемина. Вы уже приняли решение об их дальнейшей судьбе?

- Еще не успел. Но думаю, что ребята у нас останутся. Если мы сейчас еще и их отпустим, у нас в состав будет некого ставить! Если только Воробьева (до 2 октября - главного тренера «Динамо» - Прим. Ред.) переоденем и на лед выпустим.

- Как вам Бочаров? Определились с основным вратарем?

- Пока даем играть Ивану. Он действует нормально. Молодой парень, будет добавлять.

- Оцените функциональное состояние «Динамо» в данный момент.

- Есть небольшие проблемы, но я думал, что мы будем выглядеть гораздо хуже. А мы играли два периода вполне прилично. В концовке не хватило силенок. Но у нас очень короткая скамейка. А чемпионат в этом году сложный. Для него надо иметь шесть равноценных пятерок под рукой. Как, например, у «Автомобилиста». Там ротация идет. Или вот Хайдярович сегодня добавил трех свежих игроков – Зарипов забил. А у нас такой возможности нет. Поэтому сложно держать ребят постоянно на максимальном уровне.

- У Шипачева резко упал процент выигранных вбрасываний. Что с этим делать?

- Это первое, на что я обратил внимание. Тут не только Шипачев. У меня никогда такого не было, чтоб мои центральные больше чем в два раза вбрасывания проиграли. Во втором периоде, правда, стало получше. Поработаем над этим.

- Как себя чувствует Мозер, которому шайба попала в голову?

- Обидно, что наш же ему и попал! Придумал же защитник вот такую передачу… Просто супер! Вывел игрока из матча. Боюсь, что Мозер надолго выпал. Похоже, сотрясение у него.

- Ушел Бойд, выбыл Афиногенов. Где собираетесь искать им замену в первые два звена?

- Ищем, много народу уже просмотрели. Но сейчас чемпионаты уже везде начались. В том числе и в НХЛ.

- Но есть североамериканцы, которые как раз освободились перед началом сезона после просмотровых контрактов.

- Да смотрели мы и этих ребят. Но вы понимаете, вот мы в прошлом году привозили в «Автомобилист» и двукратных обладателей Кубка Стэнли. Не заиграли! Надо брать ребят с опытом КХЛ. Или хотя бы европейцев, которые в НХЛ не прошли. Российский хоккей не похож на американский. Вот вроде та же самая игра, те же самые правила. Даже маленьких площадок у нас все больше. А с первого захода мало кто из заокеанских игроков у нас хорошо начинает.