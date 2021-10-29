Тренера Бобровского уволили из-за секс-скандала, Аверину снова засуживают, Роналду ждет двойню

Олдрич пригласил спортсмена в свою квартиру, накормил и напоил. А также сообщил Бичу, что может оказать влияние на попадание в состав, после чего включил порноролик. По словам потерпевшего, Олдрич угрожал ему, заставлял делать вид, что получает удовольствие от секса. В противном случае грозил, что Бич никогда не будет играть в НХЛ. А далее склонил к оральному сексу и мастурбировал на его спине.

Об этом стало известно руководству клуба, после чего состоялось совещание. На нем присутствовала вся верхушка и главный тренер. По информации The Athletic, в расследовании утверждается, что Гэри предварительно говорил с хоккеистом и представил свои выводы на встрече. Все участники признали, что сексуальный контакт был.

В том сезоне «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли. Но незадолго до финала случился злополучный инцидент. У Олдрича в мае 2010-го был сексуальный контакт с игроком, которого вызвали из фарма в расположение основной команды. Игрок, которого с целью сохранения анонимности сначала обозначили псевдонимом Джон Доу, заявил, что согласия на сексуальный контакт не давал, а Олдрич в присутствии своего адвоката утверждал, что все произошло по взаимному согласию.

Тренер принял такое решение после встречи в НХЛ по итогам расследования происшествия в «Чикаго» в 2010 году. Речь об обвинениях в сексуальном насилии, которые выдвинул экс-игрок «Блэкхокс» Кайл Бич против бывшего видеотренера команды Брэда Олдрича.

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль отправлен в отставку. Причина вовсе не в спортивных результатах. У команды Сергея Бобровского в этом плане все хорошо, как и у нашего вратаря, который блестяще начал сезон.

Олдрич насилие отвергает. И говорит о том, что в доме была еще девушка, с которой он и занимался оральным сексом. До Бич дело дошло после того, как подруга покинула квартиру, и все якобы было по взаимному согласию.

Проблема еще в том, что в 2013 году Олдрич совершил сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего в штате Мичиган, за что получил 5 месяцев тюремного заключения и испытательный срок 5 лет. Жертва нападения подала иск в адрес «Чикаго». По мнению потерпевшего, к новому инциденту привели действия клуба, которые скрыли факт сексуального насилия.

За это уже поплатились своими должностями генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн и старший вице-президент по хоккейным операциям Аль Макайзак. Оба ушли в отставку, а сам клуб был оштрафован лигой на 2 млн долларов. По словам Боумэна, он думал, что дело находится на контроле у президента клуба, а тот спустил его на тормозах - посчитав, что это может навредить игре команды. Олдрич в итоге остался в клубе до победы в Кубке Стэнли, его имя красуется на трофее, он был удостоен чемпионского перстня и даже провел один день с кубком.

Теперь НХЛ добралось до Кенневилля, который тренировал «Чикаго» в течение 11 сезонов с 2008 года. При нем клуб завоевывал Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Уволили специалиста из «Блэкхокс» 6 ноября 2018-го.

Отмечается, что решение принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его зам Билл Дэйли, гендиректор лиги Билл Зито и главный исполнительный директор Мэтью Колдуэлл. «После опубликования информации о секс-скандале в «Чикаго» мы провели тщательный анализ информации. Поведение, описанное в отчетах, вызывает беспокойство. Это непростительно. Это прямо противоречит ценностям, которые отстаивают наша организация и «Флорида». Никому никогда не придется терпеть то, что испытал Кайл Бич в период своего пребывания в «Чикаго». Мы ценим его храбрость и смелость, которые он проявил».

Такой вот хоккей.

НОВЫЙ СКАНДАЛ С СУДЕЙСТВОМ АВЕРИНОЙ

В художественной гимнастике очередной скандал. На чемпионате мира в Японии Дина Аверина в упражнениях с летной проиграла всего 0,05 балла белоруске Алине Горносько. Протест российской стороны был отклонен, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова снова заявила о недобросовестном судействе.

Особенно досталось главе технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталье Кузьминой. «Никак глава техкома Кузьмина не могла пережить, что четыре золота будет у России. Она сделала так, что Дина Аверина не выиграла… К сожалению, наши протесты не были удовлетворены. Утром на отборочном соревновании оценка Дины была на балл выше, чем ей поставили. Потому что Кузьмина собрала рефери. Одна из членов техкома и рефери Кэролайн Хан из Америки подошла к судьям и понизила оценку на один балл».

Что удивительно, Кузьмина – российский специалист, на своем посту в FIG она находится с 2013 года. В декабре этого года будут перевыборы, и в ВФХГ уже заявили, что не будут выставлять кандидатуру Кузьминой на новые выборы. Тем более припоминая скандальное судейство в отношении сестер Авериных на Олимпиаде в Токио, где, как полагают многие эксперты (но не все), у Дины украли золото, отдав его израильтянке Линой Ашрам.

На этом турнире Ашрам не выступает. Снялись с групповых соревнований спортсменки Болгарии, также выигравшие на Олимпиаде. Дина до упражнений с лентой уже взяла три золотых медали в Китакюсю - в упражнениях с мячом, обручем и булавой. А всего она уже 16-кратная чемпионка мира. До рекорда 17-кратной Евгении Канаевой всего одна медаль. Но по личным наградам она ее уже опередила – у Канаевой 13 побед.

Сегодня на ЧМ – групповое многоборье. А вчера Дину с ее успехами поздравил Владимир Путин.

РОНАЛДУ ЖДЕТ ДВОЙНЮ ОТ ДЖОРДЖИНЫ

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждут близнецов. Португалец выложил в сеть фотку, где он с своей возлюбленной держат фотки со скрином результатов обследования. «Рад сообщить, что мы ждем близнецов 👶👶. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами», - написал Криш в инстаграме.

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Джорджина сейчас на 12-й неделе беременности. У Роналду же уже есть четверо детей. Криштиану-младший родился 11 лет назад от неизвестной матери. Отец тогда заявлял, что он — единственный попечитель ребенка и не имеет права разглашать имя матери по соглашению с ней. Ева и Матео появились на свет в 2017 году от суррогатной матери. Джорджина родила Роналду дочь Алану Мартину.

В 2018 году стало известно о помолвке Роналду и Родригес. Осенью 2019-го португальские СМИ сообщили, что пара сыграла тайную свадьбу в Марокко, но окружение португальца опровергало эту информацию.

Тем временем появились новости, что Роналду предстоит снести часть своих построек на территории особняка в Португалии. Как утверждает источник со ссылкой на мэра Терраш-ди-Бору, поселка в округе Брага, знаменитый футболист представил проект, который был одобрен местными властями, однако возвел строения за разрешенными пределами. речь идет о теннисном корте и пристройке у особняка. Роналду должен снести их до марта 2022 года.