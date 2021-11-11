Соловьев нашел «навальненка» в спортивном СМИ. В хоккейной мире разгорается скандал

ПОДРОБНОСТИ ТУАЛЕТА

Началась история с безобидного приглашения известного журналиста Дмитрия Ерыкалова, работающего на Sport24, в прямой эфир YuoTube-канала Владимира Соловьева «Соловьев LIVE». А завершается политическими разборками, в которые втянуты руководители ведущих СМИ и даже «Авангард».

«У нас сегодня в 13.40 мск прямой эфир на Дальний Восток. Просим Вас найти возможность принять участие в эфире по видеосвязи. Ведущий Максим Годун. Тема: победа «Амура» над «Локомотивом», ну и, может, немного про клуб «Адмирал». Ваша ли это тема?» - обратилась к Дмитрию девушка, которая наверняка просто выполняла поручение по приглашению гостей, не сильно задумываясь, кто они и какие у них взгляды на жизнь. Ответ Ерыкалова, надо думать, ее прилично шокировал:

«Здравствуйте, я с вашими пропогандоми (мы сохранили правописание автора. Прим.) в одном поле срать не сяду, а вы говорите выйти в эфир)))», - не задумываясь над политкорректностью жахнул корреспондент. «Извините за беспокойство», - попрощалась с ним автор приглашения, а Ерыкалов пожелал ей хорошего дня.

Переписка всплыла в сети благодаря самому Ерыкалову. И сильно задела известного телеведущего. Соловьев посвятил в своем эфире хоккейному журналисту аж 17 с лишним минут. Мы не поленились записать его речь.

«Мой редактор – милая интеллигентная дама. Написала следующее сообщение. Человек, о существовании которого лично я не подозревал, но он считается лучшим хоккейным журналистом КХЛ, некто Дмитрий Ерыкалов. И он у себя выложил это», - начал Соловьев. На экране в это время появился скан переписки, о которой мы говорили выше.

«Дмитрий Ерыкалов бравирует, - продолжил Соловьев, пересказывая содержание сообщений в ватсапе. – Он это выложил в нескольких источниках». Далее ведущий показал скрин со страницы «хоккеиста» в соцсетях, с фоткой, уточнив, что в «Чемпионате» он тоже поработал. «Он этим наслаждается. Начал показывать это в телеграм-канале своем. Ну ладно, ты мне нахамил, ну ты нахамил даме, вся вина которой в том, что она к тебе обратилась. Дальше она должна выяснить подробности твоего туалета. Что ты обычно срешь в поле, внимательно глядя по сторонам. Ну, окей».

«ОТКУДА ЖУРНАЛИСТ ЕРЫКАЛОВ ПОЛУЧАЕТ СВОИ ДЕНЬГИ?»

«Я решил посмотреть, что это за человек, - продолжает Соловьев. - Он молодой, 90-го года. И, во-первых, он расист. Вот, получил в нос в какой-то драке (на экране – фото разбитого лица Дмитрия), в которой он был не виноват, но заодно прилетело. Он написал: люблю вишневый джем и носы как у негров. Я еще подумал: раз человек так пишет, то он, скорее всего, навальненок. Потому что… Ну, по-другому быть не может. Обычно, если человек таких нацистских взглядов, то что-то там есть. Мы стали внимательно смотреть, и что видим».

Соловьев начинает читать комменты Ерыкалова по разным темам. Не будем утруждать знакомиться со всеми, кому надо – можно послушать тут.

Остановимся на хоккейном. «Представляете мир, в котором хоккейных тренеров дисквалифицируют за лайк в поддержку Навального. Кубок Гагарина тогда следует переименовать в Кубок Путина», - цитирует Дмитрия Владимир Рудольфович. И делает вывод: «Убежденный навальненок. Он очень переживает за Навального. Это его политические взгляды… Он принимал участие в акции в Новосибирске. Такой активный парень, ему до всего есть дело».

«Мне интересно, откуда журналист Ерыкалов получает свои деньги? - задается Соловьев вопросом, и понимаешь, что цель эфира – лишить врага работы. - Выяснилось, что он работает в структуре, которая называется Sport24. Также говорят, что очень близок к хоккейному клубу «Авангард». Не знаю, так ли это или нет. Я хорошо знаю главного человека в «Авангарде», у меня с ним очень хорошие отношения. Мы много встречались. Я поинтересуюсь.

Вот все эти люди, которые в той или иной мере способствуют профессиональной деятельности гражданина Ерыкалова, платят ему зарплату, они разделяют его политические взгляды? Я просто хочу понять. И еще, гражданин Ерыкалов сядет срать с таким очевидным «ватником» и сторонником власти, который является руководителем той большой структуры, которая платит ему деньги? Выскажет ли он свое негодование в отношении этого человека? Он же должен быть последователен в убеждениях», - полагает Соловьев.

«МАЛЬЧИК, ТЫ ХОЧЕШЬ СО МНОЙ ПОВОЕВАТЬ?»

А дальше задается даже такими вопросами: «Интересно и то, сядет ли он срать на одном поле с Овечкиным, который поддерживает президента? Величайший российский хоккеист ему, наверное, тоже не угодил, я ведь правильно понимаю? Как он вообще относится к тому, что в КХЛ большую роль играют люди – сторонники власти? Он также оскорбит и великого Третьяка? Просто интересно понять. Великого Фетисова, команду легенд, которая играет с президентом в ночной лиге?»

«Оскорбить мою сотрудницу и с гордостью это выложить… Чтобы я знал и чтобы он себя раскручивал. В своем телеграм-канале. Стыдно, что с первого раза подвело написание слова пропагандоны… Мальчик, ты хочешь со мной повоевать? Я не собираюсь с тобой воевать, для меня ты ничто. Мы с тобой в разных весовых категориях. Ты просто нацист. Который пишет о чернокожих жителях Африки «нигер». Слово, которое считается оскорбительным. Но ты нахамил моему редактору. Я поэтому обращаюсь не к тебе, а тем людям, которые платят тебе деньги. Я хочу понять, они разделяют твое публичное хамство по отношению к милой барышне».

Дальше было про «шоблу, ненавидящую Россию». И еще Соловьев заметил, что таких комментаторов в спортивном мире сразу несколько. «Бывает, - философски подчеркнул Владимир Рудольфович. - У меня вопрос к руководству Sport24. Это ваша позиция тоже – то, что он написал. Вы это все поддерживаете?.. Кстати, я вспомнил, когда речь зашла про «Авангард» и его руководителя. Александр Владимирович Крылов. Совершенно замечательный человек, мы с ним прекрасно общались. Я его знал еще по «Газпромнефти». Абсолютно заслуженно получил приз имени Валентина Сыча, как лучшему руководителю клуба КХЛ. Поздравляю с этим, Александр Владимирович».

УВОЛЯТ ЛИ ЖУРНАЛИСТА ИЗ SPORT 24?

Что сказать по всей этой истории. Некрасива она от начала до конца. Ерыкалову точно не следовало отвечать так грубо даме, которая выполняет рутинную работу – отсылает приглашения гостям выйти в эфир. Можно было просто сказать нет, не могу или не хочу. И тем более не стоило выкладывать всю переписку в соцсетях и телеграм-канале. Если потянуло в политику – никто не мешал просто написать пост о Соловьеве и его сторонниках. Желающих сказать пару ласковых в его сторону в сети предостаточно, так что найдет поддержку и лайки. Вспомним хотя бы знаменитый баттл Уткин – Соловьев, которые гремел на всю округу в начале пандемии.

Но у Дмитрия не тот вес, как у Василия, который давно зарабатывает в своих каналах себе на жизнь. Это Уткин мог биться на равных и, как полагают зрители того срача в сети, как минимум не проиграть. Что до Ерыкалова, то теперь, очевидно, с большой вероятностью только такой источник добычи денег у нашего коллеги и останется. Спич Соловьева, можно не сомневаться, направлен на то, чтобы постараться уволить его и из Sport24, и из «Авангарда», если, как утверждает телеведущий, он там действительно сидел на окладе.

Нам тоже просто интересно понять, в каком мире мы нынче живем? Как отреагируют на это те, к кому обратился Соловьев с призывом, который не оставляет вариантов для двоякой трактовки сказанного. И что теперь скажет Ерыкалов? Продолжение последует?

P.S. 11 ноября редакция Sport24 принесла извинения перед коллегой из команды Соловьева на сайте издания. В заявлении говорится, что Ерыкалов нарушил морально-этические и профессиональные нормы поведения. Также было отмечено, что редакция разбирается в сложившейся ситуации.