Сергей Федоров: ЦСКА пришлось нелегко, чтобы сдержать атакующий напор СКА

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров высказался после победы над СКА (3:0) в решающем, седьмом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Напряженная серия. Ребят поздравил. Готовились к этому матчу. Напряженная игра, классный соперник, всю серию хорошо двигал шайбу. Нам пришлось нелегко, чтобы сдержать их атакующий напор. Их экстра-пас вводит соперника в небольшую панику.

Очень важная игра была в Москве. Сегодня не менее важная, шансы были у обеих команд. Не были в такой ситуации в этом году. ЦСКА с победой», – сказал специалист, чьи слова приводит «Чемпионат».

Одолев СКА, армейцы вышли в финал, где сыграют с магнитогорским «Металлургом». Первый матч пройдет 18 апреля на домашней арене «Магнитки».