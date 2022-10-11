Кривые зеркала. Реплика Яременко

Утром сообщили, что сочинский стадион «Фишт» (тот, где были церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014, а главное – тот, где сейчас играет ФК «Сочи»), а также дворец «Большой» (хоккейный) передаются в федеральную собственность. Точнее, переходят под управление федеральной территории «Сириус».

Куча людей стали сразу же в телеграм-каналах сетовать: дескать, на реконструкцию и содержание этих объектов за почти десяток лет краевые власти потратили несколько миллиардов рублей (один только «Фишт» стоит 0,7 млрд рублей в год).

И что теперь? Местные ведь так и не придумали, как зарабатывать на стадионах. Отдали бесплатно.

Для меня как для обычного обывателя – разницы вообще никакой: государство из одного кармана в другой средства просто перераспределило. И так, и так – убыточная дыра от этих «белых слонов».

К чему все эти сетования? Я лично об этом писал (могу показать конкретные материалы) ещё в том момент, когда мы к Олимпиаде в Сочи готовились. Когда всё только строилось – и очень трудно строилось – к Сочи-2014.

Да, во всем мире строить такие объекты тяжело и затратно, зато потом ты будешь десятки лет зарабатывать на своей собственности. У нас всё наоборот: строить стояла очередь (тут же все объяснимо – помогут кредитами из госбюджета, порой невозвратными), а вот владеть не хочет никто! Нет желающих. Абсурд? Вовсе нет. Мир кривых зеркал.

В делах, да и в словах – в общественном восприятии тоже.

Вот вам другая история – с антирусскими высказываниями Доминика Гашека. Мне важно сейчас даже не то, что он конкретно сказал, а всеобщее улюлюканье вослед его спичу. Если вы вдруг куда-то надолго отъезжали, напомню, о чём речь. НХЛ сейчас начинала свой регулярный сезон двумя матчами в Чехословакии, и очень не понравилось легендарному вратарю, что вопреки позиции официальной Праги по поводу ее отношений к происходящему в России, на игры из Северной Америки приехали в том числе русские хоккеисты:

- Руководство лиги не проявило уважения к позиции нашего МИДа о том, что русским игрокам играть не следует. Пока нынешнее руководство НХЛ не уйдет в отставку, а новое руководство не принесет извинения нашей демократической стране, НХЛ больше не рады в Чехии, - сказал Гашек дословно.

Сколько ж ушатов помоев вылилось на Гашека за последние дни в России! Припомнили и все, что он говорил по поводу событий 68-го года (ему тогда три годика было), и как играл в НХЛ вместе с русскими, а потом играл и вовсе в КХЛ и получал, стало быть, зарплату в России.

По поводу всего этого шума хочется сказать одно: Гашек – даже если и не подлец, то точно не сильно последовательный человек. Просил он когда-то по молодости игроков своей команды на тренировках, чтоб шайбой бросали ему по маске – бесстрашие и хладнокровие развивал у себя таким образом. Наверное, сейчас те тренировки дали о себе знать…

Но я не о нем, а о нас. Ребят, о чем мы шумим? О том, что он когда-то год кормился в «Спартаке», а теперь нас мочит? Вообще ни о чем эти сетования. Каждый человек в любой момент может быть и работать там, где его хотят видеть и где он приносит пользу. А потом может быть на родине, с семьей, или не на родине, без семьи, эдаким одиноким волком – он сам примет для себя решение. И говорить в свободной стране человек может любые слова. Любые тексты произносить – лишь бы они были не нарушающие местные законы. Он не депутат, не президент, не премьер, даже не глава федерации – его словам нет веса. Ну, кроме того, что это говорит звезда. Алла Пугачева много лет назад говорила по ТВ, что Ленина надо вынести из мавзолея и похоронить – и что? Это имеет какое-то отношение к судьбе тела вождя? Такое же, как если бы об этом говорил я или любой из наших читателей. Мы не имеем права принимать об этом решения. Но думать и говорить имеем право.

Поэтому бросьте атаковать Гашека. Звездой всемирной он от этого быть не перестанет. И поумнеть – тоже уже не поумнеет. Куда важнее позиция НХЛ. Она предельно рыночная, не подверженная политическим ветрам, а значит – предельно рациональная. Приносят пользу Овечкин и прочие русские – играют. Не приносят – не играют. Цвет паспорта не важен. Политические заявления игроков – тоже где-то на периферии внимания. Лишь бы не нарушали закон, как в свое время Войнов, который решил переключить телевизор при помощи лица супруги. За это и пострадал, а не потому что русские вдруг оказались у кого-то не в чести.

Так что, выпускаем пар и не дуемся на идиотов.