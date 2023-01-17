Не вписались в Шар. ЦСКА одолел СКА благодаря вратарю Александру Шарыченкову

Пятый матч армейской Суперсерии-22/23 в Москве завершился победой чемпиона 4:2. Они вышли вперед 3-2. Гости до финальной сирены не опускали клюшек и дважды заставили капитулировать вратаря хозяев, которые бережливо распорядились голевыми моментами.

Вратарь Дмитрий Николаев, которого специалисты называют едва ли не сильнейшим в лиге, не справился с контратаками москвичей и впервые в карьере проиграл ЦСКА. К слову, именно он одержал обе победы невских армейцев – 3:2 ОТ в Москве и 6:2 в Санкт-Петербурге.

Если команда Сергея Фёдорова вернула всех травмированных и больных (за исключением форварда Юртайкина), то дружина Романа Ротенберга понесла потерю в лице нападающего Жафярова (также до конца сезона выбыли Моисеев и Швец-Роговой).

Чемпион использовал шансы у ворот Николаева, лидеры же два периода не смогли найти путь к владениям Шарыченкова. Этот опытный вратарь остановил СКА в третьей серии армейской Суперсерии (2:1), и сегодня выдал несколько ярких сэйвов – справившись с уантаймерами капитана СКА Яшкина и Гусева. Последний из них все-таки пробил голкипера, но это был гол престижа.

Источник фото: ХК ЦСКА

Трижды гости в третьем периоде заменяли вратаря на полевого игрока и прижимали москвичей к воротам. Однажды Шарыченков на ленточке задержал шайбу, заползавшую в сетку. Поход в «кино» арбитров не заставил их засчитать гол. В отличие от домашнего дерби ЦСКА – «Спартак», в котором рефери разглядели, как шайба вместе с ловушкой кипера Рейдеборна оказалась в воротах.

Когда гости дважды заставили капитулировать Шарыченкова, в памяти всплыло другое дерби – далекое, против «Динамо» Олега Знарка во время локаута в НХЛ. В декабре 2012 года красно-синие в своем дворце на Ленинградском проспекте перед третьим периодом безнадежно горели 0:5. Правительственная ложа опустела. Ушел даже глава совета директоров клуба Игорь Сечин. Он не видел, как в третьем периоде хозяева четырежды подряд поразили ворота Шарыченкова, тогда динамовца (почин сделал великолепный Дацюк), но пропустили от Овечкина в пустые владения – 4:6. Вскоре в отставку отправили главного тренера ЦСКА Валерия Брагина.

Ну вернемся на «ЦСКА Арену». После финальной сирены Ротенберг заявил, что его команда сама привезла себе голы. У которых есть имя, фамилия и отчество. Не все из вернувшихся в состав оправдали доверие. Есть вопросы к лидерам, которые должны вытаскивать такие матчи.

Источник фото: ХК ЦСКА

Гости превзошли чемпионов по броскам, вбрасываниям, в контроле шайбы, блок-шотам. А уступили (аж в пять раз) по штрафным минутам – 2 против 10-ти.

Однако в концовке судьи простили защитника СКА Никишина, руками поймавшего на чистом льду нападающего Окулова.

Поздравим капитана ЦСКА Нестерова, открывшего счет хитрым броском в ближний угол под занавес первого периода. Он стал самым результативным защитником клуба в КХЛ с 33 шайбами – маленькое, но достижение.

До финиша регулярного чемпионата армейцам осталось встретится только 25 января в Санкт-Петербурге. Для лидеров архиважно взять реванш и сравнять счет в Суперсерии-22/23, которая вполне может продолжиться в плей-офф.

Ротенберг заметил, что когда его команда играет дисциплинированно и системно, ей нет равных. Вряд ли чемпионы согласятся с таким выводом.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – СКА – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Голы: Нестеров, Мингачев, Соркин, Плотников – Гусев, Педан.