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Про Камару Усмана можно забыть. Результаты турнира UFC 286

В Лондоне состоялся очередной ивент UFC. В главном поединке вечера Леон Эдвардс одолел Камару Усмана и защитил пояс чемпиона организации в полусреднем весе.
Про Камару Усмана можно забыть. Результаты турнира UFC 286
19 марта 2023 12:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Второе поражение Усмана

Бой получился равным и очень близким. Да, Камару Усман не был нокаутирован и был где-то близок к победе, но этого не хватило. Экс-чемпион не сделал никаких выводов из поражения, не изучил новых техник, работы над ошибками он не сделал. Леон Эдвардс показал все его проблемы и слабости, теперь Усману будет очень сложно продолжать свою карьеру в таком же ключе.

Победа Гэйджи

Джастин Гэйджи провел стандартный для себя поединок, кстати, Рафаэль Физиев тоже. Зрители увидели много тайского бокса, локтей и крови. Физиев смотрелся здорово, но до уровня Гэйджи ему еще рановато. Джастин победил решением большинства судей.

Источник фото: UFC

Колено Мокаева

Дагестанский англичанин Мохаммад Мокаев чуть не лишился колена, попав на болевой прием, но не сдался, а умудрился задушить Джафэло Фильо в третьем раунде.

Технические результаты турнира

Главный кард:

– Леон Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей

Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей

Гуннар Нельсон победил Брайэна Барбарену болевым приемом в первом раунде

Дженнифер Майа победила Кейси О'Нилл единогласным решением судей

Марвин Веттори победил Романа Долидзе единогласным решением судей

Предварительные бои:

Джек Шор победил Маквана Амирхани удушающим приемом во втором раунде

Крис Данкан победил Омара Моралеса раздельным решением судей

Янал Ашмоз нокаутировал Сэма Паттерсона в первом раунде

Мухаммад Мокаев победил Джафэла Фильо удушающим приемом в третьем раунде

Лерон Мерфи победил Габриэля Сантоса раздельным решением судей

Кристиан Данкан победил Душко Тодоровича техническим нокаутом в первом раунде

Джейк Хадли победил Малколма Гордона техническим нокаутом в первом раунде

Джоанн Вуд победила Луану Каролину раздельным решением судей

Поединок между Джаем Гербертом и Людовитом Клайном завершился ничьей большинством решением судей

Вероника Харди победила Джулиану Миллер единогласным решением судей

источник: «Советский спорт»
Про Камару Усмана можно забыть. Результаты турнира UFC 286
Про Камару Усмана можно забыть. Результаты турнира UFC 286
В Лондоне состоялся очередной ивент UFC. В главном поединке вечера Леон Эдвардс одолел Камару Усмана и защитил пояс чемпиона организации в полусреднем весе.
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