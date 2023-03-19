Про Камару Усмана можно забыть. Результаты турнира UFC 286

Второе поражение Усмана
Бой получился равным и очень близким. Да, Камару Усман не был нокаутирован и был где-то близок к победе, но этого не хватило. Экс-чемпион не сделал никаких выводов из поражения, не изучил новых техник, работы над ошибками он не сделал. Леон Эдвардс показал все его проблемы и слабости, теперь Усману будет очень сложно продолжать свою карьеру в таком же ключе.
Победа Гэйджи
Джастин Гэйджи провел стандартный для себя поединок, кстати, Рафаэль Физиев тоже. Зрители увидели много тайского бокса, локтей и крови. Физиев смотрелся здорово, но до уровня Гэйджи ему еще рановато. Джастин победил решением большинства судей.
Колено Мокаева
Дагестанский англичанин Мохаммад Мокаев чуть не лишился колена, попав на болевой прием, но не сдался, а умудрился задушить Джафэло Фильо в третьем раунде.
Технические результаты турнира
Главный кард:
– Леон Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей
– Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей
– Гуннар Нельсон победил Брайэна Барбарену болевым приемом в первом раунде
– Дженнифер Майа победила Кейси О'Нилл единогласным решением судей
– Марвин Веттори победил Романа Долидзе единогласным решением судей
Предварительные бои:
– Джек Шор победил Маквана Амирхани удушающим приемом во втором раунде
– Крис Данкан победил Омара Моралеса раздельным решением судей
– Янал Ашмоз нокаутировал Сэма Паттерсона в первом раунде
– Мухаммад Мокаев победил Джафэла Фильо удушающим приемом в третьем раунде
– Лерон Мерфи победил Габриэля Сантоса раздельным решением судей
– Кристиан Данкан победил Душко Тодоровича техническим нокаутом в первом раунде
– Джейк Хадли победил Малколма Гордона техническим нокаутом в первом раунде
– Джоанн Вуд победила Луану Каролину раздельным решением судей
– Поединок между Джаем Гербертом и Людовитом Клайном завершился ничьей большинством решением судей
– Вероника Харди победила Джулиану Миллер единогласным решением судей