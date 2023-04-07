Передача Орлова помогла «Бостону» победить «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на своем льду в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Чарли Кайл и Давид Пастрняк с передачи Дмитрия Орлова.

Гости ответили точным броском в исполнении Сэма Лафферти.

«Бостон» набрал 127 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всего первенства.

«Торонто» со 103 очками расположился на пятой строчке.