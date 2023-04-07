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Передача Орлова помогла «Бостону» победить «Торонто»

Судьбу встречи решил овертайм.
07 апреля 2023 08:28
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на своем льду в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Чарли Кайл и Давид Пастрняк с передачи Дмитрия Орлова.

Гости ответили точным броском в исполнении Сэма Лафферти.

«Бостон» набрал 127 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всего первенства.

«Торонто» со 103 очками расположился на пятой строчке.

источник: «Советский спорт»
Передача Орлова помогла «Бостону» победить «Торонто»
Судьбу встречи решил овертайм.
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