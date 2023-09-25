СКА обыграл «Адмирал» и забрал вратаря соперника. В Питере загубят ещё один талант

СКА после серии из пяти поражений подряд начал путь обратно наверх, выиграв три матча. Однако команде этого оказалось мало. Питерцам резко понадобился новый сильный вратарь. И они нашли его на Дальнем Востоке сразу после победного матча против местной команды. Никита Серебряков хоть и не молод, но оказался настоящим открытием прошлого регулярного сезона. Игравший от обороны «Адмирал» выступал бодро, а его вратарь стал чуть ли не главным героем прошлой регулярки.

СКА на дне. Что происходит с питерским грандом?

Правда, на старте текущего сезона голкипер действует не столь эффективно – процент надёжности упал с 94,39% до 92,02%. Пока позади не так много матчей, поэтому рано делать выводы. Однако мы так и не узнаем, был ли прошлый сезон в его исполнении яркой вспышкой, или у нас появился новый классный вратарь. Дело в том, что играть в КХЛ за аутсайдера и гранда, это совершенно разные вещи.

Планировалось, что основным вратарём питерской команды в сезоне станет Юхан Маттссон, но швед получил травму, поэтому СКА решил действовать в манере, которая не очень нравится болельщикам других клубов – не искать внутренние резервы, а просто выцепить одного из лидеров более скромной команды. В «Адмирал» поедет, судя по всему, Сергей Иванов. Это молодой и вроде бы перспективный вратарь, но прямо сейчас смешно называть его равноценной заменой Серебрякову.

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Странно, почему Роман Ротенберг не дал возможности дальше играть 20-летнему Артемию Плешкову, который очень здорово себя зарекомендовал в последних матчах. Какие были объективные причины суетиться и по-быстрому пытаться оформить обмен одного из лучших голкиперов прошлого сезона? Понятно, что 27-летний новичок гораздо опытнее, но действительно ли он так уж нужен команде?

«Армейцы» из Санкт-Петербурга лишь дважды в последних семи матчах забросили более пары шайб за игровой вечер, поэтому логичнее было бы сосредоточиться на проблемах впереди. Более подробно о сложностях, с которыми столкнулся клуб на старте сезона, мы рассказывали ранее.

Велика вероятность, что теперь либо он сам, либо молодой Плешков просто завянут из-за того, что не получат достаточно доверия и игрового времени. Кто-то в итоге наверняка останется недоволен. А уж с возвращением в строй Маттссона ситуация станет ещё сложнее, ведь какой смысл держать дорогого легионера, лимит на которых стал только строже, за пределами льда?

Серебрякова можно похвалить за его целеустремлённость, ведь он наверняка едет в Питер с мыслью, что станет первым номером. Вот только сколько уже перспективных и талантливых хоккеистов СКА прожевал, выплюнул и забыл? Не хотелось бы, чтобы Никита пополнил их число. За последние пять неполных лет через ворота клуба прошли полтора десятка вратарей. Текучка на этой позиции в СКА просто запредельная. Трудно не заметить, что руководство не даёт голкиперам второй шанс. Некоторые, откровенно говоря, и первый-то в полном понимании этого слова не имели.

Источник фото: РИА Новости

Громкий обмен рискует оказаться провальным со всех сторон. «Адмирал» потерял важнейшего игрока, без которого можно смело забыть про повторение прошлогоднего качественного сезона. СКА пытается заткнуть дыру заплаткой, вот только, кажется, совсем не в том месте, где зияет пробоина. А самому голкиперу придётся в авральном порядке привыкать к совершенно другой манере игры нового клуба.

Стали известны условия обмена вратаря «Адмирала» Серебрякова в СКА

Кажется, всё будет зависеть от способности Серебрякова быстро перестроиться с игры за аутсайдера, когда приходится работать в поте лица, на оборону ворот гранда, когда шайба доходит до ворот заметно реже. Судя по привычке СКА менять вратарей, как перчатки, времени на раскачку у новичка вообще нет.