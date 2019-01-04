«Америка – фаворит. Но вот как Россия может победить». О парах 1/2 финала МЧМ

Хоккей 04 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» представляет полуфинальные пары молодежного ЧМ. Россия сыграет с Америкой.

РОССИЯ – США

13:00, Ванкувер, Rogers Arena

00:00 с 4 на 5 января по московскому времени

Три лучших бомбардира

Россия: Григорий Денисенко (3+4), Александр Романов (1+6), Александр Алексеев и Виталий Кравцов (по 2+4)

США: Райан Пилинг (5+3), Джейсон Робертсон (1+6), Джоэл Фараби (3+2)

Лучшие вратари

Петр Кочетков (96,5%) – Кайден Примо (93,3%)

Путь к полуфиналу

Россия: 4:0 с Данией, 2:1 с Чехией, 7:4 со Швейцарией, 2:1 с Канадой, четвертьфинал – 8:3 со Словакией

США: 2:1 со Словакией, 8:2 с Казахстаном, 4:5 ОТ со Швецией, 4:1 с Финляндией, четвертьфинал – 3:1 с Чехией

Это будет самый тяжелый матч для россиян на этом молодежном чемпионате мира. И может так получиться, это будет самый обидный матч. Потому что такая сборная России реально должна выигрывать золотые медали. У нас есть для этого все. Но в матчах с таким соперником поражение вполне возможно.

Напомню, что Штаты выбили Россию из полуфинала два года назад, когда победили по буллитам. Помните ту историю, когда мы подумали, что надо наносить по три броска – а оказалось, надо по пять?

А в прошлом году Штаты снова выбили команду Брагина, уже в четвертьфинале. И впервые в карьере Валерий Николаевич не привез медали с МЧМ.

Я думаю, именно после этого Брагин решил выстраивать более осторожную тактику, именно под нее подбирая исполнителей. В итоге вот что мы сейчас видим.

Россия не бегает по площадке, чтобы играть в силовое давление. Но когда переходит в атаку, которую поддерживают защитники (Романов, Саморуков, Алексеев), то очень опасна. Мы лидируем на турнире по точности бросков (15,54%). А вот Америка занимается бомбардировкой, не особо целясь (10,05%). Кстати, США нанесли больше всего бросков на турнире (209). Будьте готовы, что они перебросают и нас (148). Нас даже словаки перебросали (35-30), хотя и потерпели крупное поражение (3:8).

То есть Россия отдает инициативу, играет вторым темпом. Но нельзя хватать удаления, по которым мы лидируем на турнире (87 минут штрафа). А вот американцы – самые дисциплинированные (26). При этом у них второе большинство (30,00%) и лучшее меньшинство (90,91%). Россия тут – первая (31,25%) и вторая (89,47%). То есть спецбригады друг друга стоит. Тем важнее не удаляться. Грубо говоря, кто нахватает больше штрафов, тот проиграет.

Джек Хьюз? Да, он – фаворит будущего драфта. Но младше других на два года. Это много в таком возрасте. Хотя когда до МЧМ мы играли товарищеский матч с США, то Россия вела 2:0, но умудрилась уступить 2:3. А победный гол забил как раз Хьюз.

Так что давайте назовем фаворитом сборную США. Пусть на них будет больше давления. А нам нужно выходить и побеждать. Валерий Брагин и ее штаб собрали такую классную команду, что хоккеисты нашим болельщикам уже стали родными.

Прогноз «Советского спорта»: Россия победит, иную ставку мы сделать не можем. Но Америка покажет очень скоростной хоккей с большим количеством бросков. Первой звездой должен стать наш вратарь Петр Кочетков. Иначе все будет плохо.

ФИНЛЯНДИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

17:00, Ванкувер, Rogers Arena

5 января, 04:00 мск

Три лучших бомбардира

Финляндия: Аарне Талвитие (2+3), Алекси Хепониеми (2+2), Йессе Юлонен (1+3)

Швейцария: Филипп Курашев (5+1), Нандо Эггенбергер (1+3), Николас Мюллер (0+4)

Лучшие вратари

Укко-Пекка Луукконен (93,16%) – Лука Холленштайн (97,75%)

Путь в плей-офф

Финляндия: 1:2 со Швецией, 5:0 с Казахстаном, 5:1 со Словакией, 1:4 с США, четвертьфинал – 2:1 ОТ с Канадой

Швейцария: 1:2 ОТ с Чехией, 2:3 с Канадой, 4:0 с Данией, 4:7 с Россией, четвертьфинал – 2:0 со Швецией

Это абсолютно непредсказуемая пара. Уже потому, что их в полуфинале никто не ждал. Тут должны были играть шведы с канадцами. Но первых сгубила академичность и какая-то вирусная эпидемия, из-за чего «Тре Крунур» в последнем групповом матче против Казахстана играла в три пятерки. Швейцарцы выстроили монолитную оборону, не пропустили ничего и реализовали два своих момента.

Вообще радует, как развивают хоккей в этой стране. Одни из лидеров по посещаемости в Европе. Нико Хишир – первый номер драфта-2017. Швейцария на взрослом чемпионате мира играет в финале, где уступает шведам только по буллитам. Все это не просто так. И теперь швейцарцы могут впервые в истории выйти в финал МЧМ.

Финны же показали свой класс с канадцами, вытащив чудесным образом четвертьфинал. Хозяевам не хватило реализации моментов, остроты в атаке. Финляндия умотала Канаду, которая впервые в истории не попала в полуфинал на домашнем МЧМ. Финны же неважно выглядели в группе, но в самый нужный момент показали класс своей хоккейной школы, где умеют ставить отличное катание, где здорово готовят командных игроков.

Прогноз «Советского спорта»: игра будет тяжелейшей, главными звездами станут два вратаря. Но дальше, может даже по буллитам, пойдет Швейцария.

Альтернативный прогноз на четвертьфиналы МЧМ от Вячеслава Ильиных