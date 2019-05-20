Бестолковое дерби - последний шанс для Великобритании - Советский спорт
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20 мая 2019 08:59ХоккейФедоровский Александр

Бестолковое дерби - последний шанс для Великобритании

В понедельник, 20 мая, на чемпионате мира по хоккею в Братиславе пройдут очередные матчи группового этапа.

20 мая, понедельник

Группа А

17:15 мск. Франция – Великобритания

Бестолковое дерби в схватке за шанс остаться в элите. А с другой стороны, зачем оставаться… и тем не менее! В заключительный игровой день сборная Великобритании получает последний шанс избежать последнего места в группе, а следовательно, остаться в высшем дивизионе. Для этого надо с любым счетом, но в основное время побеждать сборную Франции.

21:15. Канада – Дания

А вот здесь все гораздо спокойнее. Канада готовится к главному сражению в группе – к матчу против сборной США и только после этого результата станет окончательно ясно, кто с кем сыграть в четвертьфинале. Пока все команды выступают так, словно им все равно с кем играть. Хорошо это или плохо – покажет содержание хоккея в плей-офф. Шестнадцать лет назад сборная Дании умудрилась сыграть с канадцами вничью. Это их единственное достижение в противостоянии с родоначальниками хоккея.

Группа В

17:15. Швеция – Латвия

Шансы сборной Латвии на выход в четвертьфинал на нуле. Не слишком высоки занять первое место в группе и у шведов, хотя есть вероятность вынести Латвия и дать бой России, истинную мощь которой, как мне кажется, не очень понимает и она сама. Если никаких изменений не произойдет, то в первом раунде плей-офф сборная Швеции сыграет против команды США. Красивая пара!

21:15. Австрия – Италия

В этой паре победитель получает все. Любая победа оставляет команду в высшем дивизионе. Дело за малым – победу нужно еще как-то добыть. И в этом отношении проблема выглядит совсем неразрешимой именно для Италии – господа пиццееды соизволили забросить за шесть матчей всего одну шайбу. Гроссмейстерский показатель, достойный стремительного вылета в низший дивизион.

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