Швеция – Россия. Видео голов - Советский спорт
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21 мая 2019 21:30ХоккейАбушкин Руслан

Швеция – Россия. Видео голов

В эти минуты в Братиславе проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России.

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео всех голов встречи.

Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.

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