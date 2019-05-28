«Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видео
Едва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин…
До 2013 года его звали Женя. И он играл в челябинском «Тракторе». Потом парень попал в НХЛ, стал называться «Юджин Кюзнецофф», и за каких-то пять лет проделал путь от резервиста до центрфорварда первой пятерки «Кэпиталз» – оттуда пришлось вытеснить аж самого Никласа Бэкстрема. Сейчас Евгений раздает передачи направо-налево. Направо – Ти-Джею Оши. Налево – Александру Овечкину. В их компании он выиграл Кубок Стэнли в предыдущем сезоне. Попутно превратился в звезду. Вошел в число лидеров сборной России, с которой выиграл аж два чемпионата мира, плюс трижды взял бронзу. Последний раз – на днях. В Словакии. Не смог поехать на Игры в Пхенчхан (как и Ови), но тут – вопросы не к Кузнецову, а к руководству Лиги, решившей обойтись без перерыва в плей-офф ради Игр. Зато стал любимцем болельщиков. За свое чувство юмора. Которое, выражается, например, в этом ролике:
А сразу после завершения ЧМ в Словакии мы увидели видео, как Кузнецов сидит в гостиничном номере на фоне спящей на кровати девушки, пустой бутылки из-под виски и… двух дорожек кокаина рядом со свернутыми трубочкой долларами. Или чего-то другого, но очень похожего на кокаин. «Так вот, почему мы проиграли» – было сказано в описании. Автор видео, разумеется, сохранил анонимность.
– На самом деле, это видео – прошлогоднее, – рассказал хоккеист СМИ. – Снято в Вегасе, после нашей победы в финале Кубка Стэнли.
И пояснил, чуть более подробно:
– Я не всегда имею отношению к тому, что происходит со мной рядом. Наркотики я никогда не принимал. Если имеются вопросы – готов в любой момент пройти экспертизу. А то, что случилось… Я просто заскочил к знакомым в номер. Когда увидел, что там происходит – то постарался побыстрее уйти.
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