Таблица переходов Восточной конференции НХЛ

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На рынке остаются неподписанными пара десятков ограниченно свободных агентов, включая нашего Ивана Проворова в «Филадельфии», которые не согласны с условиями новых контрактов. Но такая ситуация может продлиться до 1 декабря. Потому ждать до официального старта регулярного чемпионата не стоит - сегодня подводим итоги трансферной кампании в Восточной конференции.