Овечкин может готовиться к Пекину, а Санкт-Петербург не лишат ЧМ-2023. Какие санкции ждут хоккей - Советский спорт
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09 декабря 2019 19:41Хоккей

Овечкин может готовиться к Пекину, а Санкт-Петербург не лишат ЧМ-2023. Какие санкции ждут хоккей

В понедельник Исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил российских спортсменов от Олимпийских игр и чемпионатов мира.

К крупнейшим стартам будут допущены только наши «чистые» атлеты под нейтральным флагом. При этом Россия лишена права принимать статусные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. «Советский спорт» задается вопросом – а во что выльется этот не знающий прецедентов бан?

ИГРАТЬ НА ЧМ БЕЗ ФЛАГА - ПАРОДИЯ?

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане команда российских хоккеистов, выступая под нейтральным флагом, завоевала золотые медали. На протяжении всего турнира у подавляющего большинства болельщиков даже мысли не родилось, что это не сборная России. Пусть на свитерах игроков-олимпиоников не было ни герба, ни флага-треколора.

Перед Пхенчханом некоторые «патриоты» задавались вопросом – а стоит ли ехать на Олимпиаду в непонятном статусе? Для кого играть и побеждать в Корее?

ФХР на корню пресекла эти разговоры и решительно заявила – надо играть и побеждать. Не только для болельщиков, но и для себя. Кто теперь вычеркнет фамилию нашего олимпийского капитана из «Тройного золотого клуба»?

Но вот ведь парадокс. Едва корабль российского спорта накренился, как тотчас поднялась новая волна. Первый зампред Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что выступление на ЧМ в белых майках без названия страны – пародия, и такие турниры в России не нужны.

С первой частью его сентенции еще можно согласиться, но только не со второй. Бойкот чемпионатов мира отбросит хоккейную России на много лет назад, как случилось в лихие 1990-е, когда мы едва не растранжирили наследие Анатолия Тарасова, который опередил время лет на двадцать.

Фазель доверяет России

Около месяца назад, когда разгорелся скандал вокруг Московской антидопинговой лаборатории, президент ИИХФ Рене Фазель сказал, что не видит причин лишения России чемпионата мира 2023 года, который должен состояться в Санкт-Петербурге, а также молодежного первенства планеты-2023 в Новосибирске и Омске. Глава Международной федерации хоккея доверяет нашей стране.

А глава ФХР Владислав Третьяк еще давно успел объявить о проведении в нашей стране женского чемпионата мира в 2022-м. Однако официального решения пока нет. Оно будет принято в мае на Конгрессе ИИХФ. Так что, возможно, этот турнир отдадут кому-то еще.

Что же до ЧМ-2023 и МЧМ-2023, то эти соревнования перенести нереально. Особенно молодежный чемпионат. Почему? Пусть над ответом поразмыслят наши читатели.

К слову, в Санкт-Петербурге и двух городах-миллионниках Сибири к чемпионатам мира будут возведены ультрасовременные дворцы. А это едва ли не решающий аргумент для ИИХФ.

Да и наложенные на Россию со стороны ВАДА санкции не должны затрагивать молодежные и юниорские чемпионаты мира. Так что наша сборная отправится на МЧМ в Чехию под российским флагом.

«Окончательное решение о форме участия сборных России в ЧМ-2020 в Швейцарии и женском ЧМ-2020 в Канаде будет принято после рассмотрения дела о наложенных санкциях в Спортивно-арбитражном суде и вступления в силу его вердикта, - говорится в заявлении ФХР.

Обратите внимание – речь идет о форме участие, само участие наших хоккеистов и хоккеисток в мировых первенствах сомнению не подлежит».

«В любом случае, ФХР выполнит в полном объеме антидопинговые требования, предъявленные ВАДА к атлетам для участия в чемпионатах мира. Кандидаты в сборные России регулярно проходят проверку на допинг, пробы тестируются в ведущих международных лабораториях, аккредитованных ВАДА, - подчеркивается в заявлении ФХР.

При этом Федерация хоккея России совместно с ИИХФ будет отстаивать право нашей страны на проведение крупнейших соревнований. А в текущем сезоне будет проведено расширенное тестирование кандидатов в сборные».

Что же касается Олимпиады-2022 в Пекине, то до нее еще далеко. Но опыт корейских Игр подсказывает: для наших сборных все не так уж плохо. Так что Александр Овечкин может начинать подготовку к главному старту его международной карьеры, если, конечно, пожелает сделать паузу в выступлениях за океаном. Его контракт с «Вашингтоном», как известно, заканчивается летом 2021 года.

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