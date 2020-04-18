«Трактор» продлил контракт с Карлиным

В минувшем сезоне Карлин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «–10» и 19 минутах штрафа. Кроме того, он провел 56 силовых приемов (четвертый показатель в команде) и заблокировал 36 бросков соперника.
Ранее воспитанник «Северстали» выступал за родной клуб и московское «Динамо». Всего на его счету 40 (21+19) очков в 215 матчах в лиге.
Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» набрал 56 очков и занял предпоследнее место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.
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