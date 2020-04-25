Когда врачи каждый день за гроши рискуют жизнью, развращенные хоккейные профи делят бюджеты

Читаю интернет, и просто нет цензурных слов, чтоб описать свои чувства. Каких же бездушных монстров все мы воспитали, молча наблюдая за тем, как эшелоны народных денег «эффективные топ-менеджеры» десятилетия вбухивали в наш так называемый профессиональный спорт. В частности, в хоккей.

Умаляю вас, скажите мне, что все эти сегодняшние – вчерашние заголовки в сетевых изданиях не привиделись в апокалиптическом кошмарном сне:

Андрей Зюзин: Сумма в 1,1-1,5 млрд рублей вполне приемлема для потолка зарплат в КХЛ;

Экс-замдиректора «Адмирала» Камил Гаджиев: При потолке в 900 млн в КХЛ не будет мастеровитых легионеров;

Александр Кожевников: Курс доллара значительно вырос. Потолок зарплат все же нужно увеличить;

Форвард «Витязя» Алексей Макеев: Как мы будем удерживать людей при потолке в 900 млн? Через два года Олимпиада;

Виталий Давыдов — о потолке зарплат: Не уверен, что настолько жесткие ограничения сейчас уместны;

Анатолий Емелин: Потолок в 900 млн рублей не позволит пригласить много звезд в КХЛ…

Что я прочитал?! Неужели все эти знаменитые и не очень люди так думают? Неужели все мы живем в одной стране? Неужели они не видят, что происходит рядом с нами:

Во Владикавказе, где несколько тысяч мужиков, которым нечем кормить семьи, устроили сход на главной площади города в поисках выхода из тотальной нищеты;

В Челябинске, где пенсионеры на помойках вырывают друг у друга просроченную еду, когда ее выносят на утилизацию из супермаркетов;

В Дмитрове, где мигранты учинили кровавую драку за место в квоте на предложенную на день работу;

В Москве, где появились случаи нападения мигрантов на прохожих с целью ограбления, в частности, четверо мигрантов из Узбекистана избили в Петровско-Разумовском проезде двух мужчин у подъезда жилого дома…

Господа из хоккейного зазеркалья! Какие, к черту, потолки зарплат, какие легионеры, какие Олимпиады, какие, на хрен, доллары, когда ваши сограждане уже месяц ютятся в душных тесных квартирках на карантине? Когда более 20 миллионов ИП и самозанятых перебиваются с хлеба на воду, оставшись без постоянного источника дохода. Многим из них элементарно жрать нечего?! А ведь еще висят кредиты, ипотеки, аренды…

Вы, что, не видите, что рядом с вами идет война за жизнь?

Вы, что, не видите, в каких нечеловеческих условиях, с каким риском для жизни ежедневно выходят на, не побоюсь этого слова, смертный бой с вирусом врачи, получающие за спасение планеты, по сравнению с вами, галимые гроши!

Как вообще можно оценить жизни их пациентов? И как оценить ваши пошлые стенания типа реплики Зюзина:

Хоккеисты играют до 30-35 лет. И не у каждого есть контракты под 90-100 миллионов.

Честно. Нет слов. Это даже развратом нельзя назвать. Это за гранью понимания. Это за гранью добра и зла! Это мое лично мнение.

Андрей Зюзин, вы понимаете, что врачи, которые каждый день в красной зоне по 8-12 часов заливаются потом в противочумных скафандрах и мочатся в памперсы, уже месяц истязают себя запредельным стрессом? Что они уже месяц оторваны от семей, потому что живут по сути на своем рабочем месте?

Что они не знают, что будет с ними и с их семьями завтра, а тем более – через месяц? И вообще – никто не знает, сколько все это еще продлится? Два месяца? Квартал? Год? Два года?

Что среди медиков уже масса заболевших, и они тоже умирают от этой инфекции? Ибо невозможно 24 часа семь дней в неделю сохранять самообладание и все меры предосторожности!

Вот вы, слепые лицемеры, дружно слезы льете – ох, как жаль, что много игроков уезжает в НХЛ… Да пусть хоть все уедут!

Неужели вы не понимаете, что для нашей страны сейчас главное, чтобы врачи и медсестры, водители и санитары скорых никуда не уехали! Ведь все видят, что они уже сегодня на пределе. Многие открыто говорят о том, что, если так продлится еще несколько недель, они просто не выдержат физической и психологической сверхнагрузки – и уйдут с работы! Кто тогда будет спасать страну? Ваши идиотские потолки и полы зарплат?! Опомнитесь!

Тем временем вы, словно не замечая разворачивающейся вокруг вас катастрофы, играючи, с вопиющим цинизмом делите бюджетные деньги, которые вам кто-то, блин, должен дать. Которые, в применении к нашему профессиональному спорту, будто на деревьях растут! Вам, «жертвам коммунизма», даже в голову не приходит, что вы их – эти миллиарды! – должны заработать!!! Своим трудом и талантом. Как это происходит в НХЛ. Как это происходит во всем мире. Кроме России…

Если вы, действительно, переживаете за страну, лучше бы организовали фонд поддержки врачей и малоимущих. Вы, так называемые профессионалы, почти 30 лет паразитируете, будто на дворе 1980 год и коммунизм, как гарантировал Никита Хрущев, состоялся. Вся страна с 1992 года культивирует капитализм, а вы благодаря тем самым «эффективным топ-менеджерам» зарабатывали рубль, а получали от щедрого и наивного государства – 100 долларов! У вас всех роскошные загородные особняки и элитные авто, многомиллионные счета и квартиры. Не пора ли, пролетариат шайбы и клюшки, делиться?!

Я читал в североамериканских СМИ, как Панарин подарил тысячи масок медикам Нью-Йорка. Как Сергей Бобровский перевел 100 тысяч долларов оставшимся без работы сотрудникам ледовой арены его «Флориды».

Но я не слышал о чем-то подобном со стороны рублевых миллиардеров КХЛ. За исключением помощи Павла Дацюка онкобольным.

Зато я каждый день наблюдаю в российских СМИ мерзкопакостный плач о том, что никому не нужным хоккеистам КХЛ миллион рублей в месяц – слишком мало?!

Поймите вы, наконец, что эта пандемия надолго. Испания уже четко заявила, что не ждет ранее 2021 года футбола со зрителями. Карантин в России скорее всего продлится до осени. Если его снять, наши больницы сразу захлебнутся. Вы просто посчитайте, сколько человек в Москве ежедневно заболевает. Чтобы возник коллективный иммунитет, понадобится лет 20-30.

Умаляю вас, люди, влегкую жонглирующие народными миллиардами – и те кто просит, и те кто выделяет, остановитесь! И оглянитесь вокруг…