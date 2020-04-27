Он сидел на кокаине и был включен в сборную столетия ИИХФ. Не абсурд ли? - Советский спорт
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27 апреля 2020 18:00ХоккейДомрачев Владислав

Он сидел на кокаине и был включен в сборную столетия ИИХФ. Не абсурд ли?

Речь о шведском защитнике Борье Сальминге, который сыграл на ЧМ-1972, 1973, а также Олимпиаде-1992. Золота в его коллекции наград нет, а есть кокаиновая история.

Напомню, сборную столетия обнародовали на гала-вечере в честь 100-летнего юбилея ИИХФ во время ЧМ-2008 в Квебеке. В выборный комитет вошли 56 представители из 16 стран. Вот эта великолепная пятерка и вратарь: Владислав Третьяк (СССР) – 30 голосов, защитник Вячеслав Фетисов (СССР) – 54 голоса, защитник Борье Сальминг (Швеция) – 17 голосов, левый нападающий Валерий Харламов – 21 голос, центральный нападающий Уэйн Гретцки – 38 голосов, правый крайний Сергей Макаров – 18 голосов.

О странном выборе Гретцки я уже писал. Ведь его грандиозные успехи лежат в плоскости НХЛ и ее турниров и никак не в системе координат ИИХФ. Еще сильнее удивила фигура Сальминга.

О нем впервые заговорили на ЧМ-1972 в Праге, где шведы завоевали бронзу. Правда, на матч первого круга (14 апреля) против сборной СССР (2:11) его не поставили. Возможно, из-за травмы. Но это лишь предположение. До конца турнира Сальминг на лед не выходил, проведя всего четыре матча, в которых баллами за результативность не разжился и схватил четыре минуты штрафа.

Через год в Москве швед, которому не исполнилось и 22 лет, произвел фурор, он не ушел в тень штамповавшего шайбы и щедро раздававшего передачи Александра Гусева, а также его надежного партнера Валерия Васильева, признанного лучшим защитником турнира. За год Сальминг подрос на восемь см и потяжелел на 13 (!) кг, если верить официальному ростеру (ЧМ-1972 и ЧМ-1973).

Из Москвы путь Сальминга лежал в «Торонто». Интересный штрих: на ЧМ-1973 скауты «Мэйпл Лифс» просматривали форварда Инге Хаммарстрема, а положили глаз на защитника «Брюнеса».

Сальминг стал первым европейцем, закрепившимся в сильнейшей лиге мир. Сальминг стал кумиром шведских мальчишек, в том числе именитых Матса Сундина и Никласа Лидстрема. Как же Борье зажигал на Кубке Канады-1976 – первом супертурнире с участием самых-самых, включая Бобби Халла и Орра. Лишь советская сборная отправилась в Канаду в экспериментальном составе, однако Сальмингу и его команде не уступила (3:3).

На Кубке вызова-1979 Сальминг пробился в сборную НХЛ, которая играла в две пары, лишь вынужденно бросая в бой пятого защитника. Однако в решающем матче советская команда нокаутировала хозяев 6:0 с их великолепными Лари Робинсоном, Денисом Повтеном, Сальминогом...

Впрочем, эти энхаэловские истории про икону НХЛ (первый швед, увековеченный в Зале хоккейной славы в Торонто) никакого отношения к сборной столетия ИИХФ не должны иметь. После отрезка 16 лет за океаном Сальминг вернулся домой и в 40 лет сыграл на Олимпиаде-1992 в Альбервиле. Однако его нарядная статистика – 7 (4+3) очка – не была подкреплена звоном медалей. До следующей Олимпиады в Лиллехеммере-1994 он не доиграл и ушел из хоккея без титулов-регалий. В отличие от лидера в голосовании экспертов Фетисова, Третьяка, Макарова и Харламова.

Легенда №17, к слову, лишь единожды назывался лучшим нападающим чемпионата мира – в польском Катовице-1976, где сборная СССР впервые потерпела три поражения (в том числе от хозяев) и лишь чудом зацепилась за серебряную ступень пьедестала.

Впрочем, вернемся к герою заметки. В 1986 году Сальминг признался, что баловался кокаином. НХЛ дисквалифицировала его на восемь матчей. А россиянина Евгения Кузнецова за аналогичную «шалость» ИИХФ забанила на 4(!) года. Забыв про Сальминга и в сборную столетия. Кузнецов, правда, не сам признался в употреблении наркотика, его уличили. Он же пытался обмануть общественность через СМИ. Вряд ли теперь Кузнецова выберут в сборную второго столетия ИИХФ.

Я же в толк не возьму, за какие заслуги шведскому защитнику такая честь. После кокаиновой истории и отсутствия титулов.

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