КХЛ должна ответить на сговор НХЛ и профсоюза урезанием зарплат минимум вдвое

Прошу прощения за азбучную истину. Но я вынужден об этом говорить снова и снова, пока у нас есть руководители вроде Евгения Кровопускова . Гендиректор московского «Динамо» готов никого не пускать на трибуны, то есть зарабатывать ноль, но при этом требует – заметьте, за наш с вами бюджетный счет! – поднять потолок зарплат до 1,3 миллиарда рублей. Возмущаетесь, зачем? Оказывается, чтобы, в частности, привлекать в РФ за народные деньги легионеров уровня Линдберга и Пулккинена ?! Слышали о таких? Вы пойдете «вечером трудного дня» или в законный выходной с детьми и внуками ради двух этих ноунеймов во дворец? Купите билет за 100 долларов? Я – никогда.

Что означает упор на российских выпускников? Дальше снижать потолок зарплат в КХЛ, причем еще стремительнее! Ориентир – мировой рынок. Ну не может игрок третьего-четвертого звена российского клуба зарабатывать больше, чем самый высокооплачиваемый хоккеист в Швеции, Швейцарии, Финляндии или Германии!

Для КХЛ это важнейшее известие, определяющее тактику и стратегию ее развития до завершения Олимпиады в Италии. Но уже сейчас ясно: лига поступила абсолютно правильно, настояв на жестком потолке зарплат. Ибо теперь нам не нужна олимпийская страховка в виде выдергивания из НХЛ на заоблачные деньги звезд типа Ковальчука и Дацюка на случай отказа Беттмана отпустить своих рабов в Пекин. Как это случилось два года назад в Пхенчхане. Более того, теперь, надеюсь, не осталось сомневающихся, что у КХЛ больше нет иного способа и смысла существования, кроме как работать на перспективу. А именно – делать ставку на молодежь, что давным-давно практикуют в элитной лиге Швеции. Не случайно в ХХI веке она – лидер по импорту в НХЛ, меньше ста игроков за сезон не бывает.

После того как НХЛ и профсоюз игроков лиги утвердили медицинские протоколы доигровки сезона и продлили коллективное трудовое соглашение до 2026 года, отдельным пунктом в которое вошло участие энхаэловцев в Олимпиадах в Пекине-2022 и Милане-2026, стало окончательно понятно, что на ЧМ-2021 нам придется обходиться исключительно собственными силами. Равно как представители КХЛ минимум до 2030 года могут забыть о путешествии на зимние Игры.

Теперь, когда за океаном на ближайшие семь лет обо всем договорились, странно, что уже двое суток нет никакой реакции ФХР. Я не только о спасении карьеры Капризова, Сорокина и Романова, которым коварная НХЛ запретила играть до января. Изменившееся и зафиксированное положение вещей безотлагательно требует определиться в принципе, как быть со сборной – и в первую очередь с чемпионатом мира-2021 в Минске.

Нет, господин Кровопусков, дальше так дело не пойдет. Кончилось время хищнического разграбления страны в особо крупных размерах. Да и не надо это никому, кроме стаи шакалов, присосавшихся к кормушке. Сейчас все легко согласились почти на двукратное снижение контрактов. Повторим это еще несколько раз – никто и пикнуть не посмеет, ибо больше они на мировом рынке труда элементарно не стоят.

Да и не об этих возрастных и не очень рвачах-прилипалах тут речь. Я слежу за «Динамо» более полувека. Даже как-то посчастливилось сыграть в звене с Анатолием Белоножкиным и Игорем Самочерновым. Только опускал клюшку на лед, шайба через скопление игроков тут же на мой крюк прилетала, оставалось ее в рамку метнуть – сказка! Но какое «Динамо» потрясло меня больше всего, врезалось в память бело-голубым Эверестом? Банда Владимира Юрзинова конца 80-х годов, сбросившая с трона непобедимый тихоновский ЦСКА: четыре золота подряд! Кто составлял основу той идеальной команды? Молодежь из собственной школы! Сколько навязалось дубов-легионеров? Ни одного.

Слышите, господин Кровопусков, ни одного! Вот какое «Динамо» заждался весь отечественный хоккей. Вот какой должна быть ваша программа действий на ближайшую пятилетку! Вместо того чтоб втихаря вытаскивать миллионы рублей из карманов стариков, детей-сирот, инвалидов.

Ведь что нужно нашей молодежи? Деньги? Нет! Точнее, не только. Им необходима осязаемая перспектива на родине, чтоб не бежать в юниорские лиги Канады! То есть гарантированная возможность попасть в основной состав. В конкуренции, естественно, со своими ровесниками со всей России. А деньги тот, кто пробьется наверх, заработает потом – в НХЛ.

Именно так функционировал бесперебойный конвейер по выпуску звезд у Владимира Владимировича. Пока Союз не рухнул, а он уехал в Финляндию. Опыт Юрзинова еще в прошлом веке переняли и в Финляндии, и в Швеции, да и в Швейцарии – везде, где довелось трудиться мэтру. Однако мы все наши ноу-хау своими собственными руками закопали, бездумно погнавшись за журавлем в небе, читай, НХЛ.

Подробно остановился на «Динамо», потому что это самый яркий пример того, что было в нашем хоккее и что стало. И самое главное – куда двигаться. Ибо для смены приоритетов и вектора развития теперь, после нового договора НХЛ и профсоюза, самый подходящий момент.

Благо, что и образец для подражания наконец-то появился. Что примечательно – это базовый клуб сборной. В СКА в кои-то веки решили делать упор на российскую молодежь, а возглавил команду тренер национальной сборной Валерий Брагин. Задача отныне предельно ясная – накатывать состав на ЧМ-2021 в Минске. Ибо помощи ждать больше неоткуда. НХЛ свою регулярку-2020/21 до середины июня точно не закончит. А значит, наши ребята могут спокойно и целенаправленно через этапы Евротура готовиться к главному турниру сезона, не волнуясь, что в последний момент их выкинут на улицу ради распиаренных энхаэловских имен. Тем более что будущей весной на тренинг перед ЧМ будет почти месяц!

В этой новой ситуации, думаю, ФХР есть смысл переговорить с тремя несостоявшимися заокеанскими джокерами. Девять месяцев простоя в расцвете карьеры не нужны никому. А вот в сборной Капризов, Романов и особенно Сорокин в образовавшихся условиях представляются просто незаменимыми. Назначить всем троим персональные стипендии, которые не учитывают под потолком зарплат, и гарантировать поездку на ЧМ-2021 для ФХР, полагаю, не проблема.

К слову, ничто не мешает им после чемпионата мира присоединиться соответственно к «Миннесоте», «Монреалю», «Айлендерс», что в следующем сезоне будет не запрещено.