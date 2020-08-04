Хет-трик Свечникова поставил Панарина на грань вылета, у Мамаева новый приговор, а у ЦСКА – спонсор

«Питтсбург» выиграл у «Монреаля» – 3:1 и сравнял счет в серии 1-1. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин очков за результативность не набрал, а его партнер по команде Сидни Кросби снова отличился, забросив вторую шайбу в двух матчах плей-офф.

Для «Харрикейнз» это первый кубковый хет-трик в истории франшизы. Трижды нашему легионеру ассистировал финн Себастьян Ахо . У проигравших единственный гол забил Артемий Панарин , сравнявший счет в первом периоде. 20-летний Свечников стал восьмым игроком в истории Кубка Стэнли, кому удавалось отличиться три раза за матч в возрасте до 21 года.

В НХЛ продолжаются квалификационные серии плей-офф за выход в 1/8 финала Кубка Стэнли (до трех побед). «Каролина» выиграла и второй матч у «Рейнджерс» – 4:1 и повела в противостоянии 2-0. Главным героем встречи стал форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников , оформивший хет-трик в ворота Хенрика Лундквиста . Знаменитый шведский ветеран снова заменял на последнем рубеже нашего Игоря Шестеркина , пропустившего вторую игру из-за повреждения.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча с «Вашингтоном» (3:2 Б) в круговом турнире для определения номера посева в Кубке Стэнли. У нашего легионера гол в основное время и победная шайба в серии буллитов. Внес большой вклад в победу «молний» голкипер Андрей Василевский, отразивший выход один на один в третьем периоде и два из трех бросков в серии буллитов. Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин нанес три броска и провел шесть силовых приемов, но очков не набрал. Вторую шайбу у «столичных» забросил Евгений Кузнецов с передачи Дмитрия Орлова. А их партнер Илья Ковальчук завершил встречу с показателем полезности «–1».

КОКОРИНУ НЕ СТАЛИ СМЯГЧАТЬ ПРИГОВОР

Мосгорсуд смягчил приговор трем фигурантам дела с участием экс-футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, что осенью 2018 года Мамаев, Кокорин с младшим братом Кириллом, а также Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболистов судили за хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью. Кокорин получил 1,5 года колонии, Мамаев – один год и пять месяцев. Друзья просидели восемь месяцев в СИЗО, затем еще по три месяца в колонии и вышли по УДО. Тем не менее, их адвокаты продолжают борьбу за пересмотр дела.

В итоге оно было отправлено в первую судебную инстанцию на новое рассмотрение. Наказание для Александра Кокорина суд сохранил без изменений. А всем остальным – смягчил, оправдав по части 1 статьи 213 (хулиганство), по которой было назначено лишение свободы в колонии общего режима. Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены каждый к одному году исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. И теперь вправе настаивать на компенсации морального ущерба. Потому что возникает резонный вопрос, за что тогда сидели?

ЦСКА ПОЛУЧИТ МИЛЛИАРД

ПФК ЦСКА объявил о смене генерального спонсора. Новым партнером клуба стала IT-компания «ИКС Холдинг», соглашение с которой рассчитано на два года. По информации одного из источников, сделка принесет армейцам более миллиарда рублей.

«Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV», – отмечается в заявлении на официальном сайте «ИКС Холдинга». Компания сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков клуба и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.

«Это важная сделка для ПФК ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться, – заявил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Отметим также, что «ИКС Холдингом» владеет олигарх Алишер Усманов, который не первый год сотрудничает с армейцами.

У КОСТОРНОЙ ПРОБЛЕМЫ С ПЕРЕХОДОМ

Проблемы возникли с переходом фигуристки Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе к другому тренеру – Евгению Плющенко. Как сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, в организации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко. «Но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб – «Самбо-70», – подчеркнул Коган.

Вопрос перехода Косторной будет рассмотрен на ближайшем исполкоме ФФККР в сентябре. Федерация не может запретить переходы от тренера к тренеру, однако они не могут осуществляться в закрытое трансферное окно.

Напомним, что 31 июля Косторная объявила об уходе из группы Тутберидзе, с которой она сотрудничала с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка выиграла два этапа и финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).