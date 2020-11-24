Теперь зараза проникла в «Вегас»

Вслед за пандемийной бомбой в тренировочном лагере молодежной сборной Канады в Ред-Дире еще мощнее шарахнуло в Лас-Вегасе. Сразу у четверых игроков «Голден Найтс» положительные тесты на ковид! Помещения «Вегаса» на клубной базе закрыты до конца недели.

Напомним, в субботу Кленовые листья официально объявили, что, несмотря на все меры предосторожности, в пузырь в Ред-Дире зараза все-таки просочилась. Вирус обнаружен у непрофильного сотрудника, который вроде бы не имел доступа к игрокам, однако с тренерами находился в близком контакте. В итоге Майкл Дайк и Джейсон Лабарбера, отвечающий за подготовку вратарей, помещены на 14-дневный карантин в гостинице команды в Ред-Дире.

Попутно прошла информация, что с 19 по 22 ноября в канадской провинции Альберта, в столице которой - Эдмонтоне 25 декабря должен стартовать молодежный ЧМ-2021, сразу на 40 процентов подскочило количество инфицированных.

Вчера утром «Вегас» подтвердил самый крупный очаг заболевания в одной команде НХЛ с марта:

- Четыре игрока «Голден Найтс» на днях сдали позитивный тест на КОВИД-19, - говорится в заявлении клуба, - все четверо самоизолировались и быстро идут на поправку. В качестве меры предосторожности тренировочные зоны клуба вне льда (раздевалка, холл, тренажерный и игровой залы, видеокомната) будут закрыты для всех игроков и персонала клуба в праздничные выходные в День благодарения.