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Теперь зараза проникла в «Вегас»
24 ноября 18:01
автор: Виталий Славин

Теперь зараза проникла в «Вегас»

За океаном снова паника.

Вслед за пандемийной бомбой в тренировочном лагере молодежной сборной Канады в Ред-Дире еще мощнее шарахнуло в Лас-Вегасе. Сразу у четверых игроков «Голден Найтс» положительные тесты на ковид! Помещения «Вегаса» на клубной базе закрыты до конца недели.

Напомним, в субботу Кленовые листья официально объявили, что, несмотря на все меры предосторожности, в пузырь в Ред-Дире зараза все-таки просочилась. Вирус обнаружен у непрофильного сотрудника, который вроде бы не имел доступа к игрокам, однако с тренерами находился в близком контакте. В итоге Майкл Дайк и Джейсон Лабарбера, отвечающий за подготовку вратарей, помещены на 14-дневный карантин в гостинице команды в Ред-Дире.

Попутно прошла информация, что с 19 по 22 ноября в канадской провинции Альберта, в столице которой - Эдмонтоне 25 декабря должен стартовать молодежный ЧМ-2021, сразу на 40 процентов подскочило количество инфицированных.

Вчера утром «Вегас» подтвердил самый крупный очаг заболевания в одной команде НХЛ с марта:

- Четыре игрока «Голден Найтс» на днях сдали позитивный тест на КОВИД-19, - говорится в заявлении клуба, - все четверо самоизолировались и быстро идут на поправку. В качестве меры предосторожности тренировочные зоны клуба вне льда (раздевалка, холл, тренажерный и игровой залы, видеокомната) будут закрыты для всех игроков и персонала клуба в праздничные выходные в День благодарения.

Каток тренировочного центра команды «Городская национальная арена», включая клубный магазин и пиццерию, продолжат функционировать в соответствии с директивами штата Невада и местных органов здравоохранения. Мы по-прежнему следуем рекомендациям медицинских властей США, НХЛ и региональных официальных лиц, чтобы обеспечить здоровье и безопасность граждан, хоккеистов и персонала.

Очевидно, это только вершина айсберга. Как утверждают инсайдеры, заболевших может быть много больше. Пока только подтвержденных четыре случая. Возможно, другие игроки, близко контактировавшие с инфицированными, либо не испытывают симптомов недуга, либо вирус только проник в организм и находится в стадии инкубации. При этом точно известно, что позитивные тесты также сдали несколько членов семей игроков «Вегаса».

Все это ставит под вопрос планы НХЛ начать регулярный чемпионат 1 января. Мало того, что лига никак не может договориться с профсоюзом по деньгам, незаконно требуя пересмотреть условия подписанного четыре месяца назад коллективного соглашения. Теперь совершенно неясно, реально ли к 10 декабря открыть тренировочные лагеря без угрозы массового заражения хоккеистов и персонала? А главное – по какой формуле проводить регулярный чемпионат?

Первоначально лига предполагала, как и в Кубке Стэнли-2020, играть в сезоне-2020/21 в пузырях. Только не в двух, а минимум - в четырех. В отдельном для каждого дивизиона. И не жестких, а модифицированных, когда после серии матчей в течение 10 – 12 дней в четырех хабах игроков на неделю будут распускать по домам.

Однако большинство клубов выступили против этой системы. Они хотят принимать соперников на своих аренах, чтобы играть в удобное для телезрителей время и зарабатывать на рекламе от местных спонсоров. Плюс все лелеют-таки надежду, когда-то начать запускать на трибуны зрителей.

После ЧП в Лас-Вегасе идея с матчами с переездами, судя по всему, дискредитирована окончательно. Ибо только пузыри способны гарантировать защиту от заразы.

Ждем официальной реакции НХЛ и профсоюза. Медлить с объявлением даты старта нового сезона больше нельзя.

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Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

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