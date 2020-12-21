Звездные хоккеисты знают: «Спорт – норма жизни»

В условиях пандемии звездная игра прошла без зрителей, но любители хоккея не остались без зрелища - матч был показан в прямом эфире на телеканале «Матч Страна».

– Очень непростые времена сейчас, но в нашей стране, по сравнению со многими другими странами, спорт не замирает, – отметил президент футбольного клуба «Зенит» и участник гала-матча Александр Медведев . – Проходят футбольные, хоккейные, баскетбольные матчи. Там, где обстановка позволяет, они проводятся со зрителями. Сегодняшний матч проходит под эгидой проекта «Спорт – норма жизни». Это не просто красивый лозунг, не просто слова. Это прежде всего люди разных профессий, разных возрастов. Они показывают свое отношение к спорту. Играют с удовольствием. С открытым сердцем и душой.

В матче приняли участие идейный вдохновитель проекта «Звезда России» Владимир Уткин , участник Олимпийских игр 1988 года, многократный чемпион СССР по прыжкам на лыжах Эдуард Субоч , президент «Зенита» Александр Медведев , чемпион мира по хоккею Александр Свитов с сыном, футболист сборной России по футболу Александр Мостовой , народный артист России Андрей Соколов , спортивный функционер Камил Гаджиев , спортивный комментатор Денис Казанский , барабанщик Олег Бутман и другие известные личности из разных областей деятельности. Дополнила мужскую компанию на льду ректор РГСУ Наталья Починок, продемонстрировавшая великолепный уровень игры.

Хоккей под сводами легендарного ледового дворца спорта ЦСКА объединил более 35 популярных персон. В составах команд-участниц - титулованные спортсмены, артисты, общественные деятели и бизнесмены.

– Вспоминая свое детство, скажу, что был бы самым счастливым ребенком, если бы смог увидеть на льду или спортивной площадке столько звезд, спортсменов, политиков, людей театра и культуры, - отметил президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ Владимир Уткин. – Команда «Звезда России» как раз и создана для того, чтобы приносить людям тепло и радость. Мы будем ездить по всем уголкам России, общаться с людьми, своим личным примером показывать, что нужно заниматься спортом. Что это приносит хорошее настроение, радость и здоровье.

Спорт объединяет поколения. Родители, отводите детей в спортивные школы в любые направления по вкусу. Хоккей, футбол, гимнастика – не важно.

Сами занимайтесь спортом. Своим личным примером показывайте пример. Спорт – норма жизни, – отметил Владимир Уткин.

Капитан команды «Звезды России» Владимир Уткин

Отличный пример всем подают Александр и Александр Свитовы, которые в этот раз вышли на лед в составе одной пятерки. Отец и сын. Свитов-старший – известный хоккеист, реализовавший самую главную мечту любого спортсмена – представлять свою страну на международных соревнованиях и выигрывать с составе сборной команды трофеи, а Свитов-младший – в начале спортивного пути.

– Для всех любителей спорта, а не только хоккея – это важнейшее событие. Это значительный шаг, – поделился впечатлениями Александр Свитов-старший. – Будем стараться продвигать идеи «Спорт – норма жизни». Для меня сыграть в одном звене вместе с сыном – это как реализовать мечту. Буду стараться держать себя в форме, чтобы еще выйти с ним на лед, вместе сыграть еще.

– Считаю, что все сыграли хорошо. Отличное взаимодействие. С папой в одной «тройке» – это просто фантастика, – оценил игру Александр Свитов-младший.

Александр Свитов-младший против трех соперников

С такой оценкой игры сложно не согласиться. Команды играли в смешанных составах, но за счет желания продемонстрировали завидную слаженность в действиях, что и отразилось на количестве забитых шайб. 20 шайб было заброшено в одном из последних матчей 2020-го года.

Первый гол состоялся через три с половиной минуты после начала матча. Автор шайбы – Александр Свитов-младший. Самый юный участник матча отразил свое имя в протоколе, открыв счет.

«Звездам Отечества» потребовалась около трех минут для восстановления паритета. Результативной удар нанес капитан Эдуард Субоч. До первого перерыва счет менялся еще трижды. Шайбы забрасывали Камил Гаджиев и Вячеслав Соколов. В составе «Звезд России» вторая шайба на счету Олега Бутмана.

Во втором периоде телезрители увидели пять заброшенных шайб, четыре из которых провели хоккеисты команды «Звезда России». Удачная реализация своих моментов позволила им перед заключительным периодом вести в счете – 6:4.

Третий период удивил интригой. Еще за две минуты до конца матча «Звезды Отечества» вели со счетом 10:8, но команда капитана Уткина продемонстрировала характер. Спасать коллектив вышла пятерка Свитовых. Решающую шайбу за 20 секунд до финальной сирены забросил Владимир Уткин – 10:10! В этот вечер проигравших не было. Победил спорт!

Владимир Уткин, Георгий Кобылянский, Эдуард Субоч (слева направо)

– Человек видит хорошее мероприятие и сам приобщается к спорту. Поэтому в 2021 году мы наметили еще больше мероприятий. Мы будем продолжать работать с лидерами спортивной индустрии, – отметил первый заместитель директора Федеральной дирекции Минспорта Георгий Кобылянский.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» стартовал 1 января 2019 года. Он является частью национального проекта «Демография». Задача проекта – к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом и физической культурой 70% жителей России и тем самым повысить качество жизни.