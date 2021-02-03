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С саженцами и без зрителей. В Латвии пройдет прекрасный чемпионат мира
03 февраля 17:00
автор: Николай Яременко

С саженцами и без зрителей. В Латвии пройдет прекрасный чемпионат мира

Главный редактор «Советского спорта» утверждает, что негатив по поводу формата предстоящего чемпионата мира абсолютно не оправдан.

Латвия всю эту неделю была в центре внимания СМИ – как общественно-политических, так и спортивных. В кои-то веки не было пропагандистских выдумок о том, как там тяжело живется русскоязычному населению и как на каждом шагу маршируют ветераны нацизма – речь о хоккее. Хоккее эпохи пандемии.

Сначала Рене Фазель, глава IIHF, заявляет о том, что Латвия примет чемпионат в одиночку (о том, что Белоруссия заминусованна, известно давно – интрига была в том, кого дадут Латвии в пару). Потом окончательно потерявшийся глава федерации «соскакивает» с ответа на вопрос, со зрителями или без пройдет турнир. В УЕФА почему-то харизматичные ребята не кивают на местные власти – им не важно, где сколько допускают на трибуны, они сами принимают решение. Со сборными, с еврокубками, теперь в апреле решат с Евро-2020. МОК, как мы уже писали, не кивает на японские власти – те вообще хотели бы теперь Олимпиаду куда подальше засунуть. Но Олимпиада пройдет так, как скажет МОК, а не Япония. А Фазель, бегавший все годы угождать старшим товарищам, которые ему обещают сладкие места на пенсии, уже упустил инициативу.

И спустя сутки произошло то, что произошло: глава коалиционного кабинета министров Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что чемпионат пройдет без зрителей.

Сложно было бы найти иной вариант: на этой неделе режим ЧС в стране официально продлен до 6 апреля. Он действует с ноября, но пока цифры заболевших, госпитализированных и умерших вниз идут не особо. Поэтому заикаться о болельщиках на трибунах было бы сложно.

Сейчас логистика матчей «Динамо» (Рига) с гостями отработана до мелочей. На днях общался с представителем ХК ЦСКА, так он мне живописал в красках, как прилетали, ехали под охраной, в отеле гуляли только на крыше, куда больше никто не мог попасть. Перемещения в лифте – только с охраной (чтобы никто никуда неконтролируемо не вышел). Из отеля – в автобус, из автобуса – на арену, с арены – в аэропорт. Больных нет.

Нет оснований сомневаться, что на ЧМХ отработают так же. Уже известно, что все сборные будут жить в одном отеле. Чем не пузырь, аналогичный НХЛовским, образца прошлого лета?

Так что и чемпионат пройдет, и проблем не стоит ждать. Выбирать вариант с двумя странами, когда игры без зрителей, было бы неразумно. Чемпионат является фестивалем спорта, если за своими сборными перемещаются из одного города в другой болельщики. Здесь фестивальной составляющей нет, но в этом вина ковида, а не принимающей стороны, не так ли?

Послаблений в режиме ЧС пока немного: разрешили теперь торговать семенами и саженцами. В стране, до сих пор сохранившей аграрное мышление, это, наверное, самый главный вопрос.

И в этом смысле очень некрасив тот гвалт, который начался в последние дни с нашей стороны. Две недели шли вбросы о том, какие «косяки» были у Латвии при организации прошлого домашнего чемпионата мира (в 2006 году). Тогда только-только была открыта уютная «Арена Рига» один из самых современных стадионов-трансформеров, куда приятно ходить что на концерты, что на спортивные состязания. И во время одного из матчей откололся кусок льда. Эту историю сегодня на все лады вспоминают. Это выглядит примерно как если бы в мире кричали о том, что нельзя играть в Лужниках – там в 1982 году сотни людей погибли. Или же опасно посещать на Ходынке «Мегаспорт» там же стены стали году в 2012-м расходиться по швам.

Теперь кричат: ах, отчего Россия (такой сборной там, кстати, не будет – мы, напомню, будем без флага, гимна и в виде спортсменов «из России») играет не на главной арене? Напомним, Национальный Олимпийский спорткомплекс (который на правом берегу стена к стене стоит с «Ареной Рига») будет выполнять функции второй арены. Даже ездить никуда не надо. В одном – группа А, в другом – группа В.

Если матчи без зрителей, какая разница, на какой арене? Они почти стена к стене другие другу стоят. Лёд отличается? Сомневаемся, но даже если и так, то на «Арене Рига» (на основной арене) как должна была играть группа, год назад по жеребьевке отнесённая в Латвию, так и будет. А минская группа аврально переехала в Ригу ей дают вторую арену. Почему ради одной команды должны все перестраиваться? На турнир (который, по сути, второсортный) едут профи из НХЛ? Да нет. Никого не будет – там лучшая в мире Лига и главные во всем хоккейном мире турниры.

Тем, кто кричит про антироссийский заговор, хорошо было бы вспомнить одну простую вещь. Год назад, когда прошла жеребьевка (распределение сборных между двумя группами – минской и рижской), Россия не удовлетворилась попаданием в Ригу и нагнула Фазеля. Срочно поменяли Россию и Канаду местами (эх, так бы в турнирной таблице, но рано или поздно научимся!), переехали в Белоруссию. Латвийская группа играет там, где и должна была. Для белорусской открывают вторую арену. Так что поводов для поиска заговора и новых истерик нет абсолютно.

источник: «Советский спорт»
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