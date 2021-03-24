Василевский побил рекорд «Тампы», «Ак Барс» в финале Востока, Олич уже тренирует ЦСКА

Василевский выиграл 12-й матч подряд

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский побил рекорд клуба по продолжительности победной серии. Россиянин выиграл 12-й матч подряд, отразив 16 бросков в игре с «Далласом» (2:1). Прежнее достижение принадлежало Луи Доминге и было установлено в сезоне-2018/19. До рекорда лиги Василевскому осталось две победы. Сергей Бобровский, Йонас Хиллер, Том Баррассо и Тайни Томпсон побеждали в свое время 14 раз кряду.

Ворота «Старз» в игре с «Тампой» защищал Антон Худобин, сделавший 24 спасения. Его партнер по команде форвард Денис Гурьянов остался без набранных очков.

«Чикаго» победил дома «Флориду» – 3:2. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский встречу пропускал. У защитника хозяев Никиты Задорова результативная передача и «+2».

«Нью-Джерси» на выезде был сильнее «Филадельфии» – 4:3. У «дьяволов» не играл Никита Гусев. Защитник «летчиков» Иван Проворов провел на льду 25 минут 5 секунд, отметился голевым пасом и заработал «+2».

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился заброшенной шайбой в игре с «Аризоной» (4:5 Б). «Эвеланш» выигрывал 4:2 до 47-й минуты, но победу не удержал. Ничушкин набирает очки третий матч подряд. Всего у него 14 (7+7) баллов в 31 игре сезона.

Из-за коронавируса НХЛ перенесла три матча «Монреаль» – две игры с «Эдмонтоном» и встречу с «Оттавой». Ранее лига уже отменяла игру «Канадиенс» с «Ойлерз». Ограничения будут действовать как минимум до 28 марта.

«Ак Барс» вышел в финал Востока

В плей-офф КХЛ на Востоке определился первый финалист конференции. «Ак Барс» всухую выиграл серию у «Салавата Юлаева» – 4-0. В последнем матче казанцы вели к 56-й минуте 3:0 после шайб Петрова, Воронкова и Галиева, но расслабились и едва не упустили победу. Уфимцы дважды забили при игре «6 на 5» без вратаря: в течение 46 секунд отличились Плэтт и Кадейкин, но на большее хозяев не хватило (2:3).

«Салават» впервые в истории КХЛ проиграл кубковую серию 0-4. Уфимский клуб, очевидно, погорячился, продлив контракт с главным тренером Томи Лямся еще до начала плей-офф. После игры финна спросили, не готов ли он уйти в отставку, но тот попросил задавать следующий вопрос, заявив, что команда провела один из лучших сезонов за последнее время. У тренера-легионера на этот счет найдется множество оппонентов, которые еще не раз припомнят унизительное поражение от главного для башкирского клуба соперника в лиге.

«Локомотив» сравнял счет в серии с ЦСКА

На Западе победитель регулярного чемпионата ЦСКА встретил ожесточенное сопротивление в серии с «Локомотивом». Ярославцы вчера провели блестящий матч, выиграв у армейцев 3:0, и сравняли счет в противостоянии – 2-2. Железнодорожники уверенно сыграли в обороне, допустив минимум ошибок, а их голкипер Эдвард Паскуале сыграл на ноль четвертый раз в нынешнем плей-офф и 12-й раз в КХЛ. Это был его 100-й матч в лиге. Голы в команде Андрея Скабелки забили Ильенко, Пулккинен и Коршков.

Наставник армейцев Игорь Никитин признал, что соперник в этот день был сильнее, а его команда проиграла всю борьбу. «Как ты будешь играть в атаке, если ты играешь без шайбы? Все очень просто», – сказал Никитин.

Олич провел с ЦСКА первую тренировку

Ивица Олич вчера был представлен игрокам ЦСКА в качестве нового главного тренера. Хорват сменил на этой должности отправленного в отставку Виктора Гончаренко. Во вторник же 41-летний специалист провел с армейцами первую тренировку. В составе из бывших партнеров, с кем Олич выступал в свое время в ЦСКА, по-прежнему Игорь Акинфеев, а в тренерский штаб входят братья Василий и Алексей Березуцкие.

Олич отметил новый красивый стадион, на котором он оказался впервые. «Рад, что его построили. Когда я играл за ЦСКА, своей арены не было. Теперь есть свой дом, и я с нетерпением жду первой игры здесь. Это будет эмоциональный момент для меня. Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Хочу побеждать с ПФК ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть», – сказал Ивица.

Россия сыграет с Мальтой в отборе на ЧМ-2022

Сборная России сегодня в 22.45 начнет в гостях отборочный матч ЧМ-2022 с командой Мальты. Говоря о предстоящем поединке, главный тренер Станислав Черчесов отметил, что в составе две потери: не полетел из-за травмы с командой спартаковец Зобнин, пропустит стартовую игру зенитовец Оздоев. Легионеры Кудряшов, Головин, Миранчук и Жиров присоединились к команде уже на Мальте.

«Они здоровы и в хорошем настроении. Кудряшов попал в финал, Головин сыграл, Миранчук выиграл, Жиров находится в хорошем состоянии. По здоровью вопросов нет. Понятно, что состояние у всех разное, потому что кто-то больше играл, кто-то летел. Сегодня они провели с нами первую тренировку. Что касается Головина и других футболистов, федерация сработала на пятерку», – подчеркнул тренер.

О сопернике Черчесов высказался с уважением, заметив, что Мальта успешно играла в Лиге наций и что игра этой сборной преобразилась в последнее время. За всю историю команды встречались лишь однажды – в феврале 1996 года Россия выиграла у хозяев, организовавших на Мальте международный турнир, со счетом 2:0 благодаря голам Валерия Карпина и Сергея Кирьякова. Ворота нашей команды тогда защищал Станислав Саламович.

Кокорин может уйти в аренду из « Фиорентины »

Еще один наш легионер Александр Кокорин, по сообщению итальянских СМИ, в скором времени может сменить клуб. «Фиорентина» планирует отдать российского нападающего в аренду. Накануне «фиалок» покинул Чезаре Пранделли, оставивший пост главного тренера по собственной инициативе. 63-летний специалист не исключил, что на этом может завершить тренерскую деятельность.

Что до Кокорина, то в последних матчах он не попадал в состав из-за травмы бедра, которая становится уже хронической. За все время в серии А Александр выходил на поле лишь в трех встречах, проведя в общей сложности 77 минут и ничем не отметившись. Среди вариантов по аренде называются чемпионаты Италии и России.

В Швеции стартует ЧМ-2021 по фигурному катанию

В Стокгольме на арене «Глобен» сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир пройдет без зрителей. Для участников прописаны жесткие меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

В трех видах катания из четырех наши фигуристы имеют высокие шансы на победу. Первыми в борьбу вступают женщины. В полдень 24 марта одиночницы начнут соревноваться в короткой программе. В этом виде у России сразу две претендентки на золото – Александра Трусова и Анна Щербакова. Наверняка включится в борьбу за медали и Елизавета Туктамышева. Главная конкурентка россиянок японка Рика Кихира.