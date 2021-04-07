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Германия - Бундеслига 21:30 Гёттинген 0 Гисен 46-е 0
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Суперматч Панарина, СКА на грани вылета, «Реал» забил три гола «Ливерпулю»
07 апреля 08:00
автор: Дмитрий Кузнецов

Суперматч Панарина, СКА на грани вылета, «Реал» забил три гола «Ливерпулю»

В рубрике «Пока вы спали» – о главном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Панарин и Бучневич набрали шесть очков в игре с «Питтсбургом»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча с «Питтсбургом» (8:4), набрав 4 (1+3) очка. Хлебушек отличился на десятой минуте, реализовав большинство. Всего у российского легионера в сезоне уже 40 (12+28) очков в 27 играх, и он поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров лиги. В последних четырех встречах у лидера ньюйоркцев блестящие показатели – 4 гола и 7 передач.

У партнера Панарина Павла Бучневича гол плюс пас. Ворота синерубашечников защищал Игорь Шестеркин, отразивший 40 бросков. «Рейнджерс» набрал 41 очко в 38 встречах, но занимает пока только 6-е место в Восточном дивизионе НХЛ.

«Вашингтон» не смог ничего поделать с голкипером «Айлендерс» Семеном Варламовым. Наш вратарь остался «сухим» (1:0), отыграв на ноль четвертый раз в сезоне и 31-й в карьере. Он также был назван первой звездой матча.

ЦСКА снова выиграл у СКА

ЦСКА в Санкт-Петербурге выиграл третий матч финала Западной конференции у СКА – 5:2 и находится в одной победе от выхода в финал Кубка Гагарина. Хозяева открыли счет уже на второй минуте. Тимкин прервал 122-минутную безголевую серию своей команды, однако она напрочь провалила второй период, пропустив в нем три безответные шайбы. Слепышев и Шалунов реализовали большинство, а Мамин отличился в равных составах. Надежда у питерцев появилась после гола Ожиганова на отметке 56:12, но питерцы не смогли спасти матч, дважды пропустив в пустые ворота.

СКА стоит на грани вылета. В истории армейских противостояний в плей-офф была одна серия, в которой ЦСКА уступил, выигрывая 3-0. Было это в 2015-м в финале конференции. Москвичами тогда руководил нынешний наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Сегодня ему предстоит третий матч серии с «Авангардом». Игра пройдет в подмосковной Балашихе, а «ястребы» впереди 2-0.

Капитан «Авангарда» Емелин в реанимации

Вчера из стана «Авангарда» пришли плохие новости. Ведущий защитник Алексей Емелин оказался в реанимации института Склифосовского. Капитан омичей почувствовал себя плохо ночью после первого матча серии в Казани. У игрока поднялась температура, его сначала отправили в местную инфекционную больницу. После того как Емелин сдал отрицательный тест на коронавирус, спортсмена перевели в РКБ номер 1. Появились сообщения, что хоккеист в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у Алексея токсический шок печени.

Тем временем в СМИ пошли вбросы о возможном применении неизвестных препаратов, отравлении, гепатите и прочих «диагнозах». Клуб выступил с заявлением, призвав не спекулировать на новостях о здоровье игрока. «Авангард» сообщил, что Емелина перевезли в Москву, он находится в стабильном состоянии под наблюдением квалифицированных врачей.

Одна из версий, которая выглядит наиболее правдоподобно - последствия травмы, которую Алексей получил в первом матче серии «Ак Барс» - «Авангард». После силового приема Артема Лукоянова Емелин рухнул на лед, а затем покинул площадку. Позже он вернулся в игру, вероятнее всего доиграл матч на обезболивающих, которые применяют в таких случаях. Их передозировка могла вызвать подобную реакцию организма. Но в любом случае надо дождаться вердикта медиков. Игроку же остается пожелать скорейшего выздоровления.

Знарок не дошел до «Динамо»

Олега Знарка СМИ вчера сначала назначили на должность главного тренера «Динамо», а потом «сняли». По одной из версий, стороны не смогли достигнуть согласия по кандидатуре помощника «главного». Якобы бело-голубых не устроила фигура Харийса Витолиньша. Выглядит такая причина не слишком убедительно. Всем хорошо известно, что Знарок предпочитает на протяжении уже многих лет работать в паре с прибалтом. В нынешнем сезоне тандем трудился в «Спартаке».

Не исключено, что не устроила олимпийского чемпиона 2018 года попытка навязать ему в штаб других специалистов. Официальных заявлений на этот счет не поступало ни от одной из сторон. Еще одним претендентом на то, чтобы возглавить бело-голубых, является Алексей Кудашов.

Винисиус сделал дубль в ворота «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» выиграл первый матч ¼ финала Лиги чемпионов у «Ливерпуля» - 3:1. У «сливочных» дубль сделал Винисиус, голом отметился Маркос Асенсио. Два первых мяча испанцев были забиты после шикарных дальних передач Тони Крооса. У англичан единственный мяч на счету Мохамеда Салаха. Игра проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано».

Винисиус стал самым молодым бразильцем (20 лет и 268 дней), забившим два и более голов в плей-офф Лиги чемпионов. Прежний рекорд принадлежал Кака (21 год и 336 дней).

В другом матче дня в ЛЧ «Манчестер Сити» в самой концовке вырвал победу у дортмундской «Боруссии» - 2:1 благодаря голу Фила Фоудена. Счет на 19-й минуте открыл полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне. Немцы отыгрались на 84-й (Марко Ройс).

Ответные матчи пройдут 14 апреля

Гончаренко уже тренирует «Краснодар»

Виктор Гончаренко подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2023 года. Тренер всего две недели назад покинул ЦСКА после ряда неудачных матчей и фактической потери клубом шансов на чемпионство. Вчера вечером он уже провел тренировку с новой командой.

Бывший наставник «быков» Мурад Мусаев подал в отставку 3 апреля, проиграв дома «Ахмату» с разгромным счетом 0:5. Руководство клуба сообщило, что оставит 37-летнего специалиста в структуре клуба, если он не найдет себе другое место работы. «Краснодар» после 24 туров занимает десятую строчку турнирной таблицы.

источник: «Советский спорт»
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