Зачем Паль избил хоккеиста? Звездный актер вляпался в историю

Напомним, что вчера актер и двое его друзей избили в ресторане в центре Москвы экс-игрока молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. Спортсмен был на дне рождения у друга и уже собирался уезжать. Антипов ожидал такси возле выхода из ресторана, когда к нему подошли трое молодых людей и начали его избивать. В одном из нападавших Кевин узнал Паля.

После драки пути ее участников разошлись: Паль с друзьями уехал на своем автомобиле, а Антипов отправился в больницу имени Пирогова с множественными травмами головы и лица. Хоккеист подал заявление в полицию и по горячим следам нападавшие были задержаны. Посоветовавшись с адвокатом, Паль отказался давать показания против себя. Сегодня в отношении актера было возбуждено дело по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Антипов, которому через 10 дней исполнится 26 лет, на юниорском уровне выступал за московский «Спартак», потом перешел в ЦСКА. В ВХЛ Кевин (его назвали в честь актера Кевина Костнера) играл за чеховскую «Звезду», в МХЛ - за «Красную Армию». Пытался пробиться в НХЛ через хоккейную лигу USHL, где выступал за клубы «Валенсия Флайерз», «Дес Мойнс» и «Рио Гранде», однако безуспешно. В 2012 году на драфте его выбрал новокузнецкий «Металлург», но за сибирский клуб Кевин так и не сыграл. В 2016 году Антипов завершил карьеру.

Паль поначалу отказывавшийся давать комментарии, и даже утверждал, что не имеет к инциденту никакого отношения, сегодня все-таки раскрыл причину конфликта. По словам Александра, Антипов справлял нужду возле его автомобиля. Когда вышедшие из машины актер с друзьями сделали ему замечание, тот нахамил в ответ, за что и был наказан.

Если актера осудят по вышеназванной статье, то ему грозит одно из следующих наказаний: