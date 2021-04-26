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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 90' Бенфика Б 2 Пенафиел 2 П1 13.0 Х 1.07 П2 11.0
Португалия - Примейра 1-й тайм, 18' Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 16' Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 4.10
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.96
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.79 Х 4.30 П2 4.30
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.00
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.40 Х 3.60 П2 2.10
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.20 Х 3.80 П2 3.20
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.97
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.43 Х 4.60 П2 8.40
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.5 Х 6.20 П2 1.25
Зачем Паль избил хоккеиста? Звездный актер вляпался в историю
26 апреля 18:29
автор: Степан Охотников
автор фото: "КиноПоиск"

Зачем Паль избил хоккеиста? Звездный актер вляпался в историю

На известного актера Александра Паля завели уголовное дело.

Напомним, что вчера актер и двое его друзей избили в ресторане в центре Москвы экс-игрока молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. Спортсмен был на дне рождения у друга и уже собирался уезжать. Антипов ожидал такси возле выхода из ресторана, когда к нему подошли трое молодых людей и начали его избивать. В одном из нападавших Кевин узнал Паля.

После драки пути ее участников разошлись: Паль с друзьями уехал на своем автомобиле, а Антипов отправился в больницу имени Пирогова с множественными травмами головы и лица. Хоккеист подал заявление в полицию и по горячим следам нападавшие были задержаны. Посоветовавшись с адвокатом, Паль отказался давать показания против себя. Сегодня в отношении актера было возбуждено дело по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Антипов, которому через 10 дней исполнится 26 лет, на юниорском уровне выступал за московский «Спартак», потом перешел в ЦСКА. В ВХЛ Кевин (его назвали в честь актера Кевина Костнера) играл за чеховскую «Звезду», в МХЛ - за «Красную Армию». Пытался пробиться в НХЛ через хоккейную лигу USHL, где выступал за клубы «Валенсия Флайерз», «Дес Мойнс» и «Рио Гранде», однако безуспешно. В 2012 году на драфте его выбрал новокузнецкий «Металлург», но за сибирский клуб Кевин так и не сыграл. В 2016 году Антипов завершил карьеру.

Паль поначалу отказывавшийся давать комментарии, и даже утверждал, что не имеет к инциденту никакого отношения, сегодня все-таки раскрыл причину конфликта. По словам Александра, Антипов справлял нужду возле его автомобиля. Когда вышедшие из машины актер с друзьями сделали ему замечание, тот нахамил в ответ, за что и был наказан.

Если актера осудят по вышеназванной статье, то ему грозит одно из следующих наказаний:

- обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов;

- исправительные работы на срок до одного года;

- ограничение свободы на срок до двух лет;

- лишение свободы на срок до двух лет.

Если же будет доказано, что хулиганских побуждений не было, то такое нарушение закона наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Кстати, накануне в столице вручали премию «Ника», где Паль победил в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Глубже». Однако получить награду Александр не смог из-за того что весь вечер провел в полиции.

источник: «Советский спорт»
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