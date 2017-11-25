- Настрой был такой же, как на «Магнитку», но, наверное, не так были подготовлены. Пропустили эти два гола, и они сказались в дальнейшем на всем ходе матча. Конечно, мы разбирали «Сочи», как и они нас. Возможно, в плане тактики игра была одинакова у обеих команд.

- Чувствовалось давление соперника?

- Да, «Сочи» у себя в зоне играет очень вязко, вчетвером идут на одного игрока, не дают простора и чистого льда. Это немножко бесило, не получалось создавать моменты. А в третьем периоде мы как-то добавили, и моменты появились - сразу начали играть в свою игру.