Ильдар Шиксатдаров: «Сочи» не давал простора, это немножко бесило
Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров — о поражении от ХК «Сочи» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Настрой был такой же, как на «Магнитку», но, наверное, не так были подготовлены. Пропустили эти два гола, и они сказались в дальнейшем на всем ходе матча. Конечно, мы разбирали «Сочи», как и они нас. Возможно, в плане тактики игра была одинакова у обеих команд.
- Чувствовалось давление соперника?
- Да, «Сочи» у себя в зоне играет очень вязко, вчетвером идут на одного игрока, не дают простора и чистого льда. Это немножко бесило, не получалось создавать моменты. А в третьем периоде мы как-то добавили, и моменты появились - сразу начали играть в свою игру.