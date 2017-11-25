– Хорошая игра была, обе команды показали хороший динамичный хоккей. Было достаточно хороших моментов. Сегодняшняя игра, конечно, мне понравилась – я очень доволен ребятами. Так держать, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что после этой победы «Ак Барс» набрал 66 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. В следующей игре 27 ноября «Ак Барс» сыграет в гостях с «Сочи».